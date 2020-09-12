نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعفاء بنك التسليف برقم الهوية تعرف على كيفية تقديم الطلب والأوراق المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة إعفاء بنك التسليف من أهم الخدمات التي يوفرها بنك التنمية الأجتماعية لعملائه ويعتبرأحد أهم القروض التي يقدمها البنك حيث يمنح للأسر ذات الدخل المحدود كما يقدم البنك خدمات عديدة آخري مثل الاستعلام عن قروض بنك التسليف والاستعلام عن شروط الجديدة لبنك التسليف ومتطلبات التقديم كذلك الاستعلام عن الأقساط المسددة وغيرها من الخدمات التي يوفرها بنك التنمية الأجتماعية لعملائه كما يعمل البنك على تقديم حلول مصرفية مختلفة ومتنوعة مصممة خصيصاً لتناسب إحتياجات ومتطلبات الشرائح الأقتصادية المختلفة وبالأخص الأفراد من ذوي الدخل المحدود داخل المملكة العربية السعودية وذلك من أجل مساعدتهم في تحسين ظروفهم المعيشة كما تعمل حكومة على رفع الضرر الذي قد يقع على كاهل المواطن السعودى البسيط من جراء الأصلاحات الأقتصادية التي تقوم بها المملكة وتحقيق رؤية المملكة2030 وذلك من خلال توفير المزيد من الخدمات والتسهيلات للمواطنين السعوديين وبالأخص الأسر من ذوي الدخل المحدود وفى هذا المقال سوف نتعرف على الشروط الجديدة لإعفاء بنك التسليف كما سوف نتعرف إيضاََ في هذا المقال على المستندات المطلوبة لطلب إعفاء بنك التسليف وطريقة تقديم طلب إعفاء بنك التسليف داخل المملكة العربية السعودية كما سوف نتعرف في هذا المقال من خلال موقع ثقفنى على الأوراق والمستندات المطلوبة لتقديم طلب إعفاء بنك التسليف كما سوف نوضح في هذا المقال المعلومات التي يتضمنها طلب إعفاء بنك التسليف داخل المملكة العربية السعودية

الشروط الجديدة لإعفاء بنك التسليف

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أن يكون المتقدم غير مديون بأي قرض آخر لأي بنك آخر داخل المملكة العربية السعودية أن يكون المتقدم منتظم في تسديد مبالغ التمويل السابقة التي قام بأخذها أن يقوم المتقدم بتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم على التمويل والتي يطلبها البنك أن يقوم المتقدم بتقديم الضمانات اللازمة والتي يطلبها البنك الدخل الشهري للمتقدم يجب إلا يتجاوز قيمته 10 ألاف ريال سعودي الحد الأقصى لقيمة التمويل تصل إلى 60 ألف ريال سعودي علي أن تحدد القيمة حسب إحتياج طالب التمويل وقدرته على السداد تقديم ضمان يتمثل في عقار لا تقل قيمته عن قيمة التمويل المطلوب من بنك التسليف والإدخار يجب توافر كفالة شخصية من موظف حكومي بحيث يغطي ثلث راتبه قيمة القسط الشهرى للتمويل أو كفالة موظف في إحدى الشركات التي تساهم الدولة فيها بأكثر من 50٪ من رأس المال يجب أن يقوم العميل بتسديد مبلغ التمويل المقدم له وذلك حسب الأقساط الشهرية المتفق عليها مع البنك أن يقوم العميل بتسديد مبلغ التمويل عن طريق الوسائل التي يحددها البنك مع الألتزام بالشروط المتفق عليها مع بنك التسليف والأدخار

المعلومات التي يتضمنها طلب إعفاء بنك التسليف

نوع القرض المطلوب

الاسم الرباعي للمتقدم

رقم الهويه الوطنيه للمتقدم

رقم جوال المتقدم

الشركاء في القرض أن وجدوا

رقم ومصدر وتاريخ الحفيظة

رقم العقد

مكان القرض

الأوراق والمستندات المطلوبة لإعفاء بنك التسليف

صورة من رقم الهوية الوطنية الخاصة بالمتقدم مرفق مفصل عن الحالة المالية والمعيشية الصعبه الخاصة بالمتقدم إرفاق الكارت الخاص بالعائلة الخاص بالمتقدم صورة للتقارير الصحية الخاصة بالمتقدم يتم توقيع المتقدم على طلب إعفاء بنك التسليف برقم الهوية ويتم تقديم جميع المستندات والأوراق المطلوبة لإعفاء بنك التسليف وذلك عن طريق الديوان الملكي من خلال البريد السعودي

طريقة التقديم على طلب إعفاء بنك التسليف

الدخول على الموقع الرسمي الخاص ببنك التسليف والإدخار تقديم ما يثبت الدخل المادي المحدود للمتقدم بطلب الإعفاء إرفاق صورة البطاقة العائلية الخاصة بالمتقدم تقديم كل التقارير الطبية الخاصة بالمتقدم على طلب الإعفاء والتوقيع على الطلب بالإسم الرباعي للمتقدم كتابة رقم الهوية الوطنية الخاص بالمتقدم وإرسال الطلب إلى بنك التسليف

ويعتبر بنك التسليف السعودي من أهم البنوك داخل المملكة العربية السعودية حيث يحرص البنك على توفير مجموعة متنوعة من القروض والتي تغطي شرائح كبيرة من المواطنين داخل المملكة من أجل زيادة الدخل المعيشي لهم كما يقوم البنك بتقديم قروض لأصحاب الأعمال والشركات من أجل توسيع أعمالهم كما يعمل البنك على توظيف قاعدتة الرأسمالية وخبرته الكبيرة من أجل القيام بدور ريادي فى مجال التمويل في المملكة والمساهمة فى تنشيط القطاع الإقتصادي وعلى صعيد الخدمات المصرفية للأفراد يقدم البنك حلول بنكية لذوي الدخل المحدود من أجل تحسين أوضاعهم المالية وظروفهم المعيشية وزيادة دخل المواطن السعودى البسيط داخل أراضي المملكة العربية السعودية كما يعمل بنك التسليف السعودي على تطوير منتجاته التمويلية وخدماته البنكية حتى تناسب كافة متطلبات العملاء وإحتياجاتهم وتكون تلك الخدمات البنكية متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الأسلامية كما يساهم البنك في تنشيط القطاع الإقتصادي داخل المملكة وذلك من خلال العروض التمويلية التي يقدمها كما يقدم بنك التسليف والإدخار السعودي خيارات للسداد عديدة ومتنوعة تساعد العملاء على إختيار التمويل المناسب لهم