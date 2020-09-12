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فتح باب التقديم لقروض المتقاعدين والعسكريين والشركات بأقل دخل من بنك الرياض

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Nada Ali 0 تبليغ

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح باب التقديم لقروض المتقاعدين والعسكريين والشركات بأقل دخل من بنك الرياض في المقال التالي

عمر شويل - جدة قروض المتقاعدين والعسكريين والشركات في المملكة العربية هي أحد أهم القروض التي يبحث عليها العديد من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، ويوفر بنك الرياض العديد من القروض المميزة التي تهم قطاع المتقاعدين والعسكريين، حيث تبحث فئة كبيرة من المتقاعدين والمقبلين علي التقاعد علي قروض بفترة سداد مميزة ومن خلال راتب شهري بسيط، وهو ما يوفره بنك الرياض بجميع الفروع بالمملكة العربية السعودية، ويطرح بنك الرياض قروض المتقاعدين والعسكريين لجميع الأغراض الشخصية التي يحتاج أن يحققها كل شخص علي حده، سواء تعليم أو سفر أو علاج أو شراء سيارة أو شراء أثاث أو سداد بعض الديون الخاصة أو إقامة مشروعات استثمارية، ويتم توفير شروط مميزة لقروض المتقاعدين والعسكريين من بنك الرياض سنوضحها لكم تفصيلياً.

شروط قروض المتقاعدين من بنك الرياض

بنك الرياض يوفر فرصة جيدة لجميع المتقاعدين أو المقبلين علي التقاعد داخل المملكة العربية السعودية للحصول علي قروض وفق سيولة نقدية جيدة ومن خلال شروط مميزة للجميع ومن هذه الشروط:

  • يجب ألا يتعدى عمر العميل المتقاعد عن 70 عام عند تحصيل أخر قسط من التمويل الذي تم الحصول عليه.
  • راتب العميل المتقاعد يجب ألا يقل عن 2000 ريال كحد أدني للموافقة علي صرف أي قرض.
  • أن يقوم العميل بتحويل الراتب التقاعدي الخاص به الي بنك الرياض من خلال نظام “سريع”.

شروط قروض العسكريين والشركات الكبري من بنك الرياض

بنك الرياض يوفر فرصة جيدة لجميع الأشخاص بالقطاعات العسكرية المختلفة وللمتدربين أيضاً بالقطاعات العسكرية، بالإضافة الي الشركات الكبري داخل المملكة العربية السعودية للحصول علي قروض وفق سيولة نقدية جيدة وسريعة التحويل ومن خلال شروط مميزة للجميع ومن هذه الشروط:

  • تصل فترة سداد التمويل الي 24 شهر من تاريخ الحصول عليه.
  • يطلب كل عميل المبلغ الذي يرغب به بحد أقصي 50 ألف ريال.
  • ألا يقل الراتب الخاص بكل عميل عن 2000 ريال.
  • أقل مدة للمتدربين هي 3 شهور.

برامج التمويل الشخصي من بنك الرياض

يمكن التعرف علي جميع التفاصيل الخاصة بقروض بنك الرياض من خلال الدخول علي الموقع الإلكتروني التالي: الرياض.

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