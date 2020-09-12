نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الموارد البشرية تعلن عن 1016 وظيفة شاغرة للرجال والنساء في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من الرجال والنساء في المملكة عن فرص العمل المتوافرة والتي تتوافق مع المؤهلات العلمية الحاصلين عليها وكذلك مع مهاراتهم ومعارفهم، خاصة وأن جائحة كورنا المستجد (كوفيد -19) أدت إلى تداعيات سلبية على الاقتصاد، حيث توقف عمل عدد من القطاعات الانتاجية بسبب الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تلك الجائحة والتي يحاول العالم حالياً التخلص منها وعودة الحياة لطبيعتها مرة أخرى.

ونظراً لاحتياج العديد من المواطنين من الرجال والنساء للعمل، تبذل وزارة الموارد البشرية قصارى جهدها لتوفير فرص العمل لهم في مختلف القطاعات، ومنذ أيام قليلة أعلنت وزارة الموارد البشرية عن وجود فرص عمل شاغرة للرجال والنساء من كافة المؤهلات وذلك للعمل عن بعد، وسوف نقوم في السطور التالية تسليط الضوء على تلك الوظائف الشاغرة.

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تفاصيل الوظائف الشاغرة للرجال والنساء:-

أعلنت وزارة الموارد البشرية عن وجود 1016 من خلال العمل عن بعد “بوابة العمل عن بعد” وظيفة شاغرة للرجال والنساء من حملة كافة المؤهلات من مختلف المناطق، وهذه الوظائف الشاغرة المعلن عنها هي وظائف تناسب من يواجهون أية مشاكل تمنع دخولهم سوق العمل نتيجة للبعد الجغرافي والمواصلات .

الوظائف المتاحة للعمل عن بعد:-

الدعم الفني، خدمة العملاء، إدخال البيانات، التسويق، التسويق الإلكتروني، التقارير، الكتابة، المبيعات، التصميم، المحاسبة، تحصيل الديون، تدقيق الحسابات، كتابة وإدارة المحتوى، العلاقات العامة، المساندة الإدارية.

خطوات التقديم والتسجيل في الوظائف المتاحة:-

يمكن للراغبين في التقدم لشغل الوظائف المعلن عنها التقدم والتسجيل في المنصة ، ثم اختيار الوظيفة المناسبة من خلال بوابة العمل عن بعد وهو أول كيان تقوم وزارة العمل بالسعودية بإنشائه ويخضع لإشراف شركة تكامل خدمات الاعمال وهي عبارة عن شركة حكومية تابعة لمنظومة وزارة العمل، ويمكن التسجيل في الوظائف المتاحة بالخطوات الآتية:-

الدخول على بوابة العمل عن بعد.

يتم الضغط على أيقونة إنشاء حساب جديد ثم حساب عامل عن بعد.

قم بتحميل سيرتك الذاتية بعد إنشاء حسابك.

بعد الانتهاء من تحميل سيرتك الذاتية سوف يظهر لك ملف تعريفي يمكن من خلاله التقديم في الوظائف المعلن عنها.

الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل تلك الوظائف:-

أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

العمر يتراوح من 18 عام إلى 60 عام.

إجادة العمل على الأجهزة التقنية الحديثة.

أن يكون لديه حساب أبشر مفعل.

المزايا من الالتحاق بالعمل عن بعد عبر بوابة العمل عن بعد:-