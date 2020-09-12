شرطة الرياض: الإطاحة بـ 4 أشخاص تورطوا بالترويج لبيع أوراق معالجة كيميائياً قابلة للتزييف لعملة نقدية

بلادي – الرياض : أطاحت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض بـ 4 أشخاص تورّطوا بالترويج لبيع أوراق معالجة كيميائياً قابلة للتزييف لعملة الدولار الأمريكي ومقايضتها بمبالغ بالريال بأقل من سعر الصرف الدولي.

من جانبه، أوضح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، خالد الكريديس، أن المتورطين تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس، وهم مواطن ومقيمان من الجنسية اليمنية ومقيم من الجنسية السودانية.

وتمكّنت وحدة متابعة جرائم التزييف والتزوير بالرياض من ضبط المتورطين داخل وحدةٍ سكنية وسط العاصمة، وبحوزتهم 930 ألف دولار أمريكي قابل للتزوير، حيث جرى إيقافهم تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة.