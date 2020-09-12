رسمياً.. إصابة 5 لاعبين من الهلال بـ”كورونا” قبل استئناف دوري أبطال آسيا

بلادي – الرياض : أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، رسميًا، أن الفحوص التي أجرتها بعثة فريق الهلال، بعد وصولها إلى الدوحة، أثبتت إصابة 6 من عناصر البعثة بفيروس كورونا المستجد.
وقال “الآسيوي”، في بيان عبر موقعه الرسمي، إن نتائج الفحوصات أظهرت إصابة خمسة لاعبين من نادي الهلال، وأحد أعضاء الجهاز الإداري للفريق، بالفيروس، بالإضافة إلى لاعب واحد من نادي الدحيل القطري.
وأوضح أنه سيتم تقديم كامل العناية الطبية والدعم المناسبين لكلا الفريقين، كما يخضع جميع الأفراد الذين جاءت نتيجة فحصهم إيجابية للمتابعة الطبية، مع تطبيق إجراءات العزل بحسب متطلبات السلامة وبروتوكولات (كوفيد-19) المتبعة في البطولة.
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