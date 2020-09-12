“الجوازات” تدعو من صدر له جواز سفر لاستلامه تفادياً لإلغائه دون استرداد الرسوم

بلادي – الرياض : دعت المديرية العامة للجوازات المواطنين ممن صدر لهم جواز سفر جديد أو قاموا بتجديده للحرص على تسلمه خلال المدة المحددة من تاريخ إصداره أو تجديده. وأوضحت أنه في حال عدم التسلم في الموعد سيتم إلغاء جواز السفر دون استرداد الرسوم.

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