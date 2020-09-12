نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب وخدمات برق الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر سبتمبر في المملكة العربية السعودية، حيث تزداد عمليات البحث حول الفاتورة الثابتة والاستعلام عن الفاتورة، فقد زادت في الفترة الأخيرة الشائعات حول زيادة قيمة الفاتورة بالإضافة إلى تركيب العدادات الذكية في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكل متابعينا خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر سبتمبر برقم الحساب.

فاتورة الكهرباء وقيمة السداد

يبحث المواطنين بشكل مستمر حول طرق سداد قيمة الفاتورة، حيث يتم الاستعلام عن الفاتورة برقم العداد أو رقم الحساب، ونظراً للوضع الحالي الذي تمر به المملكة وكافة دول العالم بسبب جائحة كورونا لجأت كل الجهات الحكومية إلى توفير خدماتها الإلكترونية لتقنية أسرع وجودة أعلى، بهدف توفير الوقت والجهد والمحافظة على صحة الجميع خاصة في الوقت الراهن.

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الشركة السعودية للكهرباء:

قامت الشركة السعودية للكهرباء بطرح العديد من الروابط الإلكترونية والخدمات السريعة التي يمكن للمواطن السعودي الاستفادة من خلالها، حيث يتم الاستعلام عن القيمة المالية للفواتير وهذا تزامناً مع استهلاك الكهرباء وسعر الكيلو وات، كما تحرص الشركة على أن يتم سداد الفواتير بطريقة سهلة ومباشرة دون مواجهة أي مشاكل.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب:

الدخول على الرابط الرسمي الشركة السعودية للكهرباء.

اختيار أيقونة تسجيل الدخول

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

إدخال رقم الحساب

كتابة الرمز المرئي بشكل صحيح

الضغط على أيقونة عرض الفاتورة.

تطبيق الكهرباء للهواتف:

قامت الشركة بتوفير تطبيق الكهرباء للهواتف المحمول لسهولة الاستخدام بدون مواجهة أي مشاكل، حيث توفر على المواطن السعودي الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في أي وقت وذلك من خلال: تطبيق الكهرباء للأندرويد، وتطبيق الكهرباء للأيفون.

الشركة السعودية تطلق خدمة برق:

أطلقت الشركة السعودية للكهرباء منذ أيام خدمة برق بمختلف خدماتها المتنوعة التي يمكن الاستفادة منها سواء للمواطن أو الأعمال، حيث تم تقسيم هذه الخدمة إلى 3 خدمات: