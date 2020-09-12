نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة عين التعليمية للتعليم عن بعد على نايل سات وعرب سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة عين التعليمية في المملكة العربية السعودية، فقد قامت الوزارة مؤخرا بالبحث عن حلول لوصول التعليم للطالب والطالبة في المملكة إلكترونيا، للتعليم عن بعد في تلك الفترة الراهنة مع بداية العام الدراسي الجديد، فيحصل الطالب من المنزل على التعليم كاملا بدون نقصان، وقد قامت الوزارة بتخصيص موقع مدرستي الإلكتروني ليقوم الطلاب بحضور المحضرات بواقع افتراضي ويصبح الشرح صوت وصورة وعلى كل الطلاب أثبات حضور الحصص.

تردد قناة عين التعليمية

يبحث عدد كبير من السعوديين في المملكة اليوم عن القناة التعليمية عين والتي توفر شرح المنهج التعليمي للمراحل التعليمية، بصوت وصورة مع كافة الأدوات التعليمية التي يحتاج إليها الطلاب، حتى يحصل الطالب وهو في المنزل على شرح كافي ووافي للتعليم عن بعد، وهي ما أقدمت وزارة التربية والتعليم السعودية على فعله، حتى يستحق التلاميذ كل التعليم الصحيح بدون خلل في الدراسة.

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موقع مدرستي

في الأيام الماضية قامت الوزارة بنشر الموقع الخاص بمدرستي وطرق الوصول إليه من المعلم والطالب وولي الأمر، عن طريق موقع العودة للمدارس، نظام نور، نظام توكلنا، وطريقة دخول الطالب عن طريق ولي الأمر من مايكروسوفت، وعلى جميع الطلاب أثبات الحضور وحل الواجبات من خلال منصة مدرستي التعليمية.

كما فرت الوزارة لرياض الأطفال للتعليم عن بعد من خلال تطبيق الروضة الافتراضية، كل ذلك من خلال أدوات تعليمية للدراسة عن بعد لجميع المراحل، وتوزيع الكتب الدراسية مع أخذ جميع الاحتياطات الواجبة، يبدأ اليوم الدراسي في الساعة السابعة صباحا ومنقسم لفترتين للتعليم عن بعد، حتى يستطيع أولياء الأمور الحصول على قسط كافي لمتابعة الدراسة اليومية مع أبنائهم، ومن خلال منصة مدرستي وقناة عين التعليمية مع تقديم الأدوات اللازمة لاستكمال التعليم الافتراضي يمكن الحصول على منهج الطالب بدون خلل.

تردد قناة عين عرب سات

تردد: 12347.

عمودي.

معامل الترميز 27500.

معامل التصحيح 6/5.

تردد قناة عين النايل سات

تردد 11564.

عمودي.

معامل الترميز 2500.

معامل التصحيح 6/5.

المركز الوطني يواصل التدريب المهني لجميع الهيئة التعليمية على أدوات التعليم والبرامج عن بعد، وطرق التواصل الاجتماعي والوسائل بين المعلم والطلاب وأولياء الأمور.