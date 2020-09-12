نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن خروج وعودة في السعودية برقم الإقامة عبر موقع ابشر الإلكتروني في المقال التالي

عمر شويل - جدة خدمة استعلام عن خروج وعودة في السعودية برقم الإقامة ، من اهم الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية السعودية للمقيمين والوافدين علي أراضي المملكة ، فعبر بوابة ابشر الإلكترونية سوف يتمكن المقيمين من الاستعلام عن صدور تأشيرة خروج وعودة مقيم ، وكذلك يمكنهم من خلال الموقع معرفة طريقة طباعة تأشيرة خروج وعودة ، وغيرها من الخدمات حيث تحرص الحكومة السعودية علي توفير الجهد وعناء المقيمين ، وتوفير الوقت الذي يضيع في السعي وراء إنهاء الأوراق في المصالح الحكومية المختلفة.

دشنت وزارة الداخلية السعودية خدمة الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة برقم الإقامة ، عبر موقعها الإلكتروني ابشر الجوازات والاستفادة من جميع الخدمات التي يقدمها الموقع ، حيث تسعي الحكومة السعودية إنهاء جميع المعاملات الورقية واستبدالها بالمعاملات الإلكترونية ، لتحقيق رؤية المملكة 2030 وتوفير الوقت علي المقيمين والتيسير علي الموظفين وتحسين سير العمل.

استعلام عن خروج وعودة في السعودية برقم الإقامة

تعد خدمة استعلام عن تأشيرة خروج وعودة برقم ألأقامه من اهم الخدمات علي منصة ابشر ، التي تخدم جميع المقيمين بشكل إلكتروني ، وتم تطوير الخدمة لاحقا حيث أصبحت الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة مقيم ، وتخدم نحو ثلاث ملايين مقيم ووافد ، والآن سوف نشرح لكم كيفية استعلام عام عن تأشيرة خروج وعودة برقم الإقامة ببضع خطوات.

طريقة الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة برقم الإقامة

الآن عزيزي القاري يمكنكم الدخول عبر ، رابط استعلام عن خروج وعودة في السعودية برقم الإقامة عبر موقع ابشر الإلكتروني للأفراد ، والضغط علي قسم الجوازات ثم نضغط علي خدمة الاستعلام عن تأشيرة الذهاب والعودة برقم الإقامة ، وسوف تظهر لنا صفحة يتم كتابة اسم المستخدم أو رقم الإقامة الخاص به ، وكتابة الرمز المائي الموضح أمامك ثم نقوم بإدخال رقم الهوية الوطنية للكفيل التابع له ، ثم نضغط علي زر عرض وسوف تظهر لنا صفحة بها جميع بيانات تأشيرة الذهاب والعودة ومعرفة تاريخ أصدارها.