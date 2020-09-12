وزير التعليم: البعض كان يراهن على فشل التعليم عن بعد وقريباً سنكشف عن خصائص أخرى

بلادي – الرياض : أكد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أن تكاتف جهود كل من المعلمين والمعلمات وفريق التطوير ساهم في نجاح فكرة التعليم عن بعد خلال جائحة كورونا.
وقال الوزير، خلال لقاء مع منسوبي الوزارة، إن البعض كان يراهن على فشل فكرة التعليم في المملكة وفشل منصة مدرستي، إلا أن الوزارة استطاعت أن تحسينها يوما عن يوم، وستكشف قريبا عن خصائص أخرى.
وكان آل الشيخ أكد في وقت سابق أن الوزارة استطاعت خلال مدة وجيزة أن تنقل ستة ملايين طالب وطالبة و525 ألفاً من شاغلي الوظائف التعليمية؛ فضلاً عن أولياء الأمور، إلى منصة واحدة للتعليم عن بعد.
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