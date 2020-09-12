بينها توقف النفس ثم الوفاة.. “مكافحة المخدرات” تحذر من 8 آثار خطيرة لتعاطي “الهيروين”

بلادي – الرياض : حذرت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات من الآثار المدمرة التي ‏تنتج عن تعاطي مادة “الهيرويـن”، موضحة أنها من أنواع المخدرات ‏الأفيونية الخطيرة، التي تسـبب إدمانًا جسـميًا ونفسـيًا خطيـرًا.‏

وأبانت اللجنة أن تعاطي “الهيروين” يحدث تلفاً وضموراً ‏في عضلات الجسم، وتسمما مزمنا يؤدى لضمور في أنسجة ‏الدماغ، بالإضافة لتخثر الدم وانخفاض الضغط.‏

وأشارت إلى أن من الآثار الخطيرة للهيروين؛ تتمثل في الإصابة بالتهاب ‏الكبدي الوبائي من النوع “سي”، وتوقف النفس فجأة ما قد يؤدي ‏للوفاة، مع حدوث مشكلات في الجهاز الهضمي، وظهور خراريج في أنحاء الجسم.