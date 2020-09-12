بينها توقف النفس ثم الوفاة.. “مكافحة المخدرات” تحذر من 8 آثار خطيرة لتعاطي “الهيروين”

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بلادي – الرياض : حذرت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات من الآثار المدمرة التي تنتج عن تعاطي مادة “الهيرويـن”، موضحة أنها من أنواع المخدرات الأفيونية الخطيرة، التي تسـبب إدمانًا جسـميًا ونفسـيًا خطيـرًا.
وأبانت اللجنة أن تعاطي “الهيروين” يحدث تلفاً وضموراً في عضلات الجسم، وتسمما مزمنا يؤدى لضمور في أنسجة الدماغ، بالإضافة لتخثر الدم وانخفاض الضغط.
وأشارت إلى أن من الآثار الخطيرة للهيروين؛ تتمثل في الإصابة بالتهاب الكبدي الوبائي من النوع “سي”، وتوقف النفس فجأة ما قد يؤدي للوفاة، مع حدوث مشكلات في الجهاز الهضمي، وظهور خراريج في أنحاء الجسم.
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