“الصحة” تعلن إضافة محطة ثالثة لفحص كورونا بالرياض.. هذا موقعها

بلادي – الرياض : أعلنت وزارة الصحة عن إنشاء محطة ثالثة لمراكز “تأكد” لفحص كورونا في جنوب الرياض. وأوضحت أن المحطة الجديدة تقع على طريق النهضة – حي الفيصلية، لتكون بذلك ثالث محطات مراكز “تأكد” في الرياض، والتي تخدم الراغبين في إجراء فحص كورونا. وتتيح الوزارة إمكانية إجراء فحص كورونا عن طريق حجز موعد عبر تطبيق “صحتي” على الجوالات.

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