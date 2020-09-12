نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حاليا تسليم وحدات سكني وكيفيه تقديم باقي الوحدات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعمل المملكة العربية السعودية علي توفير وحدات سكني لجميع مواطنيها وذلك لتوفير مسكن لهم ولعائلتهم ومن اجل حياه كريمه للمواطنين الذين لا يوجد لديهم مسكن، حيث عملت المملكة علي إنشاء وحدات بجميع أنحاء ضواحيها من المدن وتشطيبها بكافه المرافق حيث تعمل المملكة علي العديد من المشاريع الضخمة مثل برنامج سكني الذي يعتبر من اهم البرامج التي تعمل عليه المملكة.

برنامج سكني بالمملكة

عملت وزاره الإسكان والتنمية العقارية بالمملكة علي بناء وتشييد وحدات سكنيه وفلل لجميع المواطنين بالمملكة ولكن بتوافر بعض الشروط التي وضعتها الوزارة للتملك من وحده صالحه للسكن والمعيشة، حيث خصصت الوزارة برنامج سكني للقيام بهذه المهمة حيث يمكن للمواطن الحجز والاستعلام عن الوحدات عبر سكني واستلام الوحدات عن طريقها، حيث يعمل البرنامج علي جمع جميع الطلبات والنظر فيها ومعرفه من يستحق الوحدة السكنية.

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كيفيه التقديم في سكني

يمكن للمواطنين الذين لم يقوموه بالتسجيل حتي الآن في برنامج سكني، يمكنهم الآن التسجيل والاستعلام عن باقي الوحدات عبر الموقع الإلكتروني الخاص عن طريق اتباع الخطوات الأتية:

دخول الموقع الإلكتروني الخاص بسكني.

الضغط علي كلمه راسلنا الموجودة يسار الصفحة.

الضغط علي حجز موعد من قائمه الخيارات.

إدخال البيانات الخاصة بحجز موعد.

اختيار الفرع والخدمة والموعد لإتمام عمليه الحجز.

كتباه الرمز والضغط علي إرسال.

الوحدات الجاري تسليمها بسكني

عمل برنامج سكني علي المواصلة لتسليم الوحدات السكنية في جميع أنحاء مدن المملكة من الوحدات والفلل التي تم إنشاءها بعدد كبير حيث هذا المشروع يعتبر من اهم المشاريع الضخمة التي تعمل عليها المملكة، حيث قامت بتوفير وحدات في الزلفي و شقراء و المجمعة في منطقه الرياض والحزمة بمكه المكرمة وكذلك أيضا في بريده وعنزيه والمذنب في القصيم بالإضافة إلي مشروع الضاحية في جازان ومشروع طريف و رفحاء في الحدود الشمالية ومشروع العلا في المدينة المنورة مشروع حائل في منطقه حائل ومشروع إسكان تبوك و تيماء في منطقه تبوك ومشروع سكاكا والقريات بمنطقه الجوف ومشروع نجران ومشروع الخواه في منطقه الباحة.

حيث يبلغ عدد المشاريع 42 مشروع مقام حيث تتوافر حوال 14 ألف وحدات سكنيه من نوع الفلا حيث تتميز بأرصفة الإنارة وخدمات الكهرباء والمياه وع الحدائق وتتميز أيضا بوجود مساجد وجوامع وملاعب للأطفال ومرافق صحيه وتعليميه وغيرها من المرافق.