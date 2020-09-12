نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تداول الاهلي | قم بفتح حساب جاري و محفظة استثمارية الأهلي بنفسك في المقال التالي

عمر شويل - جدة تداول الاهلي تعتبر من أهم منصات التداول الموجودة على ساحة التداولات في البورصة، وذلك لما تقدمة من خدمات استثمارية كبيرة، حيث تقدم العديد من النصائح الخاصة للعملاء المستثمرين وغيرها من الخدمات الأخرى التي سوف نتعرف عليها في حيثيات هذا المقال.

تداول الاهلي

شهدت المملكة العربية السعودية مؤخراً زيادة كبيرة في النشاط الاستثماري في سوق البورصة السعودية، حيث لوحظ فرق الزيادة الكبيرة في عدد المستثمرين في سوق الأسهم المالية خاصة بعد طرح الشركات الكبرى الأخرى أسهمها للتداول في السوق مثل تداول سهم أرامكو، حيث يبذل البنك الأهلي قصارى جهدة من أجل تسهيل عملية التداول ، إلى جانب تسهيل عملية فتح الحساب الاستثماري إلكترونيا بشكل مباشر في أي وقت وبدون الذهاب إلى البنك.

لذلك يعتبر جميع العملاء أن بنك الأهلي هو البنك الوحيد المنفرد بهذه الخدمة، كما وفر البنك تطبيق تداول الاهلي الذي يتمتع بسهولة استخدامه سواء في متابعة أسعار الأسهم أو خلال إجراء عملية شراء وبيع الأسهم.

ما هي الخدمات التي تقدمها منصة الأهلي؟

يقدم البنك الأهلي من خلال موقعه الرسمي خدمات إلكترونية عديدة تهدف إلى تسهيل عملية تداول الاهلي، كما تهدف إلى مساعدة المستثمرين أثناء عمليات تحليل الأسهم أورصدها، تتمثل هذه الخدمات في الآتي:

إمكانية تعديل أوامر البيع والشراء بعدة خيارات.

مشاهدة تفاصيل أسعار الأسهم من خلال الضغط على السهم الذي وقع عليه الاختيار.

إمكانية مشاهدة ملخص وتفاصيل محفظة العميل بسهولة.

إمكانية حصول العميل على ملخص خاص بتفاصيل العمليات التي قام بتنفيذها فعلياً.

يمكن فتح عدة محافظ فرعية لنفس العميل.

معرفة آخر الأخبار عن كل سهم.

سهولة التحكم في اللغة المفضلة وسهولة تغيير البيانات مثل البريد الإلكتروني ورقم الهاتف.

إمكانية الإطلاع على رصيد الحسابات الخاصة بالعميل بسهولة.

سهولة معرفة تفاصيل أسعار الأسهم بحسب نسبة الارتفاع وقيمة الارتفاع وكذلك حسب القطاع.

توفير رسوم بيانية مُفصلة خاصة بكل سهم.

يمكن تفعيل خاصية الإشعارات لسهم معين لمعرفة آخر أخباره لحظة بلحظة.

خدمة الاستفسار بمحادثة مباشرة مع الخبراء.

سهولة توفير تحليل وتوقعات لكل سهم من عدة خبراء في سوق البورصة السعودية وهو أمر مفيد جدًا للعميل خاصة إذا كان جديداً في عالم البورصة.

فتح حساب في الاهلي تداول

قام البنك الأهلي بتسهيل عملية فتح حساب جاري بالبنك من خلال خطوات بسيطة عبر الأنترنت، حيث تعتبر خطوة فتح الحساب من أهم الخطوات التي تساعد المواطنين في التسجيل في تداول الاهلي وفتح المحفظة الاستثمارية، لابد من ملاحظة أنة يجب على المواطن الذي يرغب في فتح حساب أن يكون لديه حساب جاري في موقع أبشر، تتمثل خطوات فتح الحساب في الآتي:

Advertisements

الدخول على الموقع الرسمي للبنك الأهلي.

بعد ذلك نقوم بالضغط على أيقونة “افتح حسابك الآن”.

نقوم بكتابة البيانات الشخصية المطلوبة وهي (رقم الهوية – نوع تاريخ تقويم الميلاد – تاريخ الميلاد – رقم الهاتف الجوال).

ثم نقوم بالموافقة على الشروط والأحكام.

بعد ذلك يتم إدخال الرمز المرئي للتحقق البشري.

ثم نقوم بالضغط على زر “استمرار”.

بعد ذلك سيقوم العميل بإدخال الرسالة النصية المُرسلة عبر الهاتف الجوال لتأكيد عملية التسجيل.

سيتم الانتقال إلى صفحة أُخري يقوم بتسجيل البيانات المطلوبة وهي (مكان الإقامة – الحالة الاجتماعية للعميل – بلد الميلاد ومكان الميلاد).

بعد ذلك يتم استكمال البيانات الخاصة بالعنوان الوطني وعنوان الاتصال بدقة.

بعد ذلك يتم الضغط على زر “التالي”.

سيتم الانتقال إلى صفحة أخري نقوم بتسجيل البيانات المطلوبة حول المعلومات المالية، لذلك يجب إدخالها بدقة لسهولة التعامل عند البدء في عملية تداول الاهلي وبدء عملية الاستثمار.

ثم نقوم بالضغط على زر “التالي”.

بعد ذلك نقوم بتسجيل البيانات المطلوبة حول سبب فتح الحساب بدقة شديدة، ثم نقوم بالضغط على زر “التالي”.

بعد ذلك نقوم بتأكيد الاستمرار في إنشاء الحساب، ثم نقوم بالضغط على زر “التالي”.

بعد ذلك سيقوم النظام بتحويل العميل إلى صفحة أبشر سيقوم العميل بتسجيل الدخول من خلال حسابه الجاري بموقع أبشر.

ثم نقوم بالنقر على زر ” استمرار”.

بعد ذلك سيقوم العميل بإدخال الرسالة النصية المُرسلة عبر الهاتف الجوال لتأكيد عملية التسجيل، ثم نقوم بالضغط على زر “استمرار”.

وبذلك نكون قد انتهينا من فتح حساب جار بالبنك الأهلي بنجاح.

وبذلك يمكن للعميل استلام بطاقة الصراف الآلي التابعة للحساب عن طريق أي جهاز خدمة ذاتية تابع للبنك الأهلي.

تطبيق تداول الاهلي

لسهولة التعامل مع منصة البنك وسهولة إتمام عملية تداول الاهلي قام البنك الأهلي بتوفير تطبيق يتم استخدامه عبر الهاتف الجوال، وهذا يساعد العميل في الإطلاع على آخر المستجدات في أسعار الأسهم ومستجدات السوق في أي وقت ومن أي مكان.

يمكن تحميل تطبيق التداول الخاص بالبنك الأهلي عبر الخطوات الآتية:

يمكن لمستخدمي نظام الأندرويد تحميل البرنامج من خلال متجر جوجل.

يمكن لمستخدمي نظام أيفون (IOS) تحميل التطبيق من خلال متجر أبل.

فتح محفظة استثمارية الاهلي

قام البنك بوضع عدة خطوات بسيطة تسهل على العميل عملية فتح المحفظة لإتمام عملية تداول الاهلي بسهولة، لابد من ملاحظة أنه يجب على العميل أن يكون ممتلكًا لحساب جاري في البنك الأهلي،تتمثل خطوات فتح المحفظة في الآتي:

الدخول على موقع الأهلي تداول عبر الأنترنت.

عبر الأنترنت. بعد ذلك يقوم العميل بتسجيل الدخول من خلال بيانات حسابه الجاري.

ثم يقوم بالضغط على زر “ فتح حساب استثماري ” الظاهر في يمين الصفحة.

” الظاهر في يمين الصفحة. سيتم الانتقال إلى صفحة الخطوات يتم الضغط على زر”المتابعة”.

بعد ذلك تظهر شروط الحساب يتم النقر على “أوافق”، ثم نضغط على زر ” التالي”.

بعد ذلك سيظهر خيارين لفتح المحفظة هما فتح المحفظة عن طريق بيانات بطاقة الصراف الآلي أو عن طريق بيانات الهاتف المصرفي يقوم العميل باختيار أحدهما حسب رغبته للمتابعة وإتمام عملية تداول الاهلي بطريقة صحيحة.

ثم يقوم بإدخال كلمة السر ثم الضغط على زر “متابعة”.

بعد الانتهاء من هذه الخطوة يقوم العميل بمليء البيانات المالية الخاصة به يجب عليه إدخال البيانات المشار إليها بنجمة حمراء، أما بالنسبة للباقي فهو اختياري يمكن تركه وتتمثل هذه البيانات الإجبارية في الآتي:

بيانات التخطيط المالي (بيانات الدخل الشهر الكلي ومخططات الاستثمار في المحفظة).

تفاصيل القيم – المعلومات الوظيفية – المعلومات المالية، وبعد كل خطوة يتم الضغط على “استعراض”.

بعد ذلك يتم الضغط على زر “إرسال التغيرات”.

وبهذا نكون قد سردنا في هذا المقال جميع المعلومات حول منصة تداول الاهلي وتعرفنا أيضًا على مميزات البنك الأهلي والخدمات التي يقدمها، كما تعرفنا على كيفية فتح حساب جاري في البنك، إلى جانب التعرف على طريقة فتح محفظة استثمارية في البنك.