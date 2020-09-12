نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على خدمات استعلام صندوق التنمية العقاري في المقال التالي

عمر شويل - جدة مما لا شك فيه أن صندوق التنمية العقاري بالمملكة العربية السعودية، واحد من أهم وأكبر المؤسسات التي تقدم العديد من الخدمات العقارية للمواطنين بالمملكة، حيث يقدم الكثير من القروض العقارية بشكل كبير من أجل المساعدة في بناء المنازل للسكن، أو لشراء وحدات سكنية للعيش فيها، أو من أجل القيام بالمشاريع العقارية للاستثمار، ولهذا فهناك العديد من الخدمات المتوفرة من خلال صندوق التنمية العقاري، ويبحث الكثير من المواطنين عن التسجيل في صندوق التنمية العقاري والاستعلام عن كل ما يخص خدمات صندوق التنمية العقاري، وبالرغم من وجود الكثير من المكاتب التابعة للصندوق التي تكاد تصل إلى أربعين فرع منتشرين في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية، واليوم ومن خلال هذا المقال التالي سوف نتحدث عن كيفية الاستعلام عن صندوق التنمية العقاري.

خطوات الاستعلام عن صندوق التنمية العقاري:

يمكن الاستعلام عن صندوق التنمية العقاري بالمملكة بكل سهولة من خلال التواصل مع الموقع الإلكتروني الرسمي التابع للصندوق .

. ثم نقوم بالضغط على خانة الخدمات الإلكترونية.

وبعد ذلك نقوم بالضغط على خانة خدمات المواطنين.

ومنها إلى خانة اعرف دورك.

وبعد ذلك يتم تسجيل جميع البيانات المطلوبة مثل رقم الهوية الوطنية وغيرها من البيانات الأخرى.

ثم نقوم بالضغط على خانة البحث وبعدها سوف تحصل على تفاصيل التاريخ الذي سيتم فيه الحصول على التمويل من صندوق التنمية العقاري.

المستندات المطلوبة للحصول على القرض:

يجب تقديم جميع الأوراق اللازمة والخاصة بالشخص المتقدم لطلب التمويل.

كما يجب أن تكون جميع البيانات صحيحة ودقيقة للغاية، لأنه في حالة تقديم أي بيانات خاطئة سوف يقوم صندوق التنمية العقاري برفض طلب القرض.

كما يجب تقديم المستندات اللازمة المختوم من البلدية للموافقة على بناء المشروع العقاري.

كما يجب توفير كافة الأوراق اللازمة والخاصة بالأرض التي ستقام عليها المشروع، كما يجب تقديم طلب لمكتب صندوق العمل وبه كل البيانات الخاصة بالمشروع مع صورة من الهوية الوطنية للمتقدم.

وبهذا نكون انتهينا من تقديم هذا المقال الذي تحدثنا فيه عن كيفية الاستعلام عن صندوق التنمية العقاري بالمملكة العربية السعودية.