نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية عبر بوابة ابشر المرور في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم بوابة ابشر المرور خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية ، لجميع المواطنين السعوديين كما يمكنكم الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة في السعودية ، ومعرفة قيمة المخالفة والغرامة المقدرة عليك ، كما سوف نشرح أيضا كيفية الاستفادة من خدمة طريقة الاعتراض علي المخالفات المرورية بشكل إلكتروني ، عبر موقع ابشر لخدمات المرور المختلفة.

تهتم وزارة الداخلية السعودية بمواطنيها وتوفر لهم جميع سبل الراحة ، وتقدم لهم الكثير من الخدمات الإلكترونية للحد من ذهابهم إلي المصالح الحكومية والتكدس بها ، فأطلقت الحكومة خدمة رقم الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر صفحات الأنترنت ، فدشنت خدمة ابشر المخالفات المرورية برقم الهوية السعودية للتيسير علي مواطنيها من معرفة قيمة المخالفات المرورية المسجلة عليهم ، وسوف نشرح لكم الآن الطريقة الصحيحة والبيانات المطلوبة لإتمام عملية الاستعلام.

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية

يمكنكم الآن الدخول عبر رابط الاستعلام عن مخالفات المرور برقم الهوية عبر موقع ابشر المرور التابع لوزارة الداخلية السعودية واتباع الإرشادات والخطوات التالية:

تسجيل الدخول علي منصة ابشر المرور والذهاب إلي قسم المرور. ثم نختار خدمة المخالفات المرورية. نضغط علي أيقونة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية. ثم نقوم بكتابة رقم الهوية الوطنية في المربع الفارغ المخصص لذلك. بعد ذلك نقوم بكتابة الرمز المائي المبين علي الشاشة ونضغط علي زر عرض. ثم نقوم بكتابة باستيفاء كافة البيانات التي يطلبها الموقع وملئ الخانات الفارغة بها.

وسوف تظهر لنا صفحة بها جميع المخالفات المرورية المقدر عليك وتاريخ المخالفة وقيمة الغرامة المالية ، ويمكنكم أيضا الاستفادة من خدمات المرور المتعددة التي يقدمها موقع ابشر الإلكتروني ، مثل انتهار رخصة القيادة ، وطريقة تجديدها وكيفية أصدار رخصة قيادة لأول مرة.