نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبشر تقديم الوظائف العسكرية والاستعلام عن نتائج القبول في المقال التالي

عمر شويل - جدة أبشر تعلن نتائج القبول في الوظائف العسكرية المقُدمة من قبل المملكة العربية السعودية التابعة لوزارة الداخلية السعودية، حيث يتم عرض نتائج القبول المبدئي والنهائي على منصة أبشر توظيف الإلكتروني وهذا من أجل الاستعلام عن أسماء المقبولين من الذين تقدموا لشغل الوظائف العسكرية المتاحة، وهذا بالإضافة إلى إتاحة التعرف على مواعيد الكشف الطبي والمستندات والمستلزمات المطلوب إحضارها عند المطابقة.

كما أنه من اختصاصات منصة أبشر للتوظيف العسكري يقوم بعرض الإعلانات الوظيفية المتاحة لدى القطاعات العسكرية وهذا بالإضافة إلي القطاعات الخاصة المستفيدة من الإعلان الوظيفي، ويتم ذكر مواعيد التقديم في الوظائف والشروط المستوفاة الواجب توافرها في من يرغب بالتقديم إذا كانت هذه الوظائف خاصة بالعنصر الرجالي أم النسائي، ومن خلال موقعنا هذا ثقفني نوفر لكم رابط دخول موقع أبشر التوظيف الرسمي وهذا من أجل التقديم في الوظائف العسكرية الشاغرة إلى جانب معرف نتائج الاستعلام عن القبول الوظيفي.

فتح باب القبول والتسجيل

حيث يتم إرفاق مواعيد فتح باب القبول والتسجيل والشروط الواجب توافرها في من يرفب في شغل الوظيفة المعلن عنها وهذا بجانب المؤهلات المطلوبة من أجل شغل الرتبة العسكرية المعلن عنها وبعد الإنتهاء من عملية التسجيل في الوظيفة التي يراعى فيها الدقة، حيث يتم الحصول على رقم الطلب ومن ثم الإحتفاظ بها وفي حالة فقدان رقم الطلب الخاص بك فيمكنك الحصول عليه مرة أخرى عن طريق الدخول إلى منصة أبشر وهذا من خلال اتباع رابط أبشر للتوظيف 1442.

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خطوات تسجيل في أبشر التوظيف

حيث يجب على من يرغب في التسجيل أن يقوم بإتباع هذه الخطوات التى سيتم ذكرها:-

تسجيل دخول أبشر من خلال كتابة اسم المستخدم أو رقم الهوية وكلمة المرور والرمز المرئي. ومن ثم الضغط على “عرض الطلبات” وذلك ليتم عرض طلبات التوظيف الخاصة بك. ومن ثم يتم تعبئة البيانات المطلوبة للمتقدم أو المتقدمة. وأخيراً سيظهر أمامك قائمة تحتوي على كافة الوزائف التي قمت بالتقديم عليها.

مواعيد فتح باب القبول

حيث قامت بوابة أبشر التوظيف الإلكترونية بإتاحةيوم الخميس الموافق لتاريخ 29 ربيع الثاني 1441 هجرياً بإمكانية التسجيل في وظائف القوات الخاصة للأمن البيئي العسكرية حيث يتم فتح باب القبول والتسجيل بقطاع القوات الخاصة للأمن البيئي للرجال وذلك من أجل التعيين على رتبة (رقيب – وكيل رقيب – عريف – جندي أول – جندي)، وذلك إعتباراً من يوم الأحد الموافق لتاريخ 25 ربيع الثاني 1441 حيث يستمر باب التسجيل مفتوحاً على مدار 24 ساعة حتى يوم الخميس الموافق لتاريخ 29 ربيع الثاني 1441 الساعة العاشرة صباحاً.

استعلام نتائج المديرية العامة للسجون 1442

حيث قامت الإدارة العامة للقبول المركزي في وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بالإعلان عن إطلاق نتائج القبول المبدئي لوظائف المديرية العامة للسجون للمتقدمين على رتبة جندي للرجال، كما يجب تذكير جميع المواطنين بأنه يجب الحرص من جانب كافة المقبولين مبدئياً على تحقيق التباعد الإجتماعي وإرتداء الكمامة والإلتزام بالتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة فيما يتعلق بشأن هذا الموضوع.