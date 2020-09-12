“الصحة”: نسبة التعافي من كورونا في المملكة تقترب من 93%

بلادي – الرياض : اقتربت نسبة المتعافين من فيروس كورونا في المملكة من 93٪، وذلك بعد أن أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت عن تجاوز عدد المتعافين 301836 حالة من بين إجمالي أعداد الاصابات المؤكدة التي بلغت 325050 حالة.
وأكدت وزارة الصحة عن تسجيل 903 حالات تعافٍ جديدة من فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، فيما تأكد تسجيل إصابة 643 جديدة.
وبذلك يصبح إجمالي عدد الإصابات 325050 حالة بينها 18974 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 1343 حالة حرجة.
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