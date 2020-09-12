بعد إعلان مشهور في “سناب شات”.. استدعاء أشخاص ظهروا في “إعلان قهوة”

بلادي – متابعات : أعلنت وزارة التجارة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، استدعاء أشخاص؛ ظهروا في مقطع “القهوة”؛ وذلك للتحقق من صحة ما ورد به من أوصاف ومعلومات، واتخاذ الإجراء النظامي مع الأطراف كافة وفق نظام مكافحة الغش التجاري، ونظام الغذاء، ونظام التجارة الإلكترونية.
يأتي ذلك بعد أن أعلن أحد المشاهير في حسابه على سناب شات منتج قهوة.
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