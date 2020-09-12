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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنك التنمية الإجتماعية يقدم دعم 850 ألف أسرة تمويلات 1.2 مليار ريال في المقال التالي
عمر شويل - جدة يقدم بنك التنمية الإجتماعية العديد من الخدمات والمزايا للمواطنيين السعوديين وخاصة إلى الأسر المنتجة حيث أعلنت مؤخراً عن دعم الأسر المنتجة بقيمة 1.2 مليار ريال سعودى لأكثر من 850 ألف أسرة منتجة وذلك حتى منتصف العام الجاري شملت من خلال شركاء التمويل متناهي الصغر والجمعيات التنموية عن طريق تقديم قروض تناسب كافة المواطنين بالمملكة، كما يسعى البنك لتنمية وتعزيز الأسر المنتجة ورفع الاقتصاد لها من خلال أربع مراحل ( تحسين البنية التحتية للقطاع، التشريعات والأنظمة، الحلول المالية، تحفيز وتشجيع الطلب)
تطوير وتنمية الأسر المنتجة
يتم تنمية وتعزيز الأسر المنتجة من خلال التالي:
- تحسين البنية التحتية للقطاع: قام البنك بتوفير وتهيئة البيئة الداعمة عن طريق تمكين أكثر من 113 جمعية تنموية، بالإضافة إلى تدريب ورفع قدرات أكثر من 1300 من منسوبي الجمعيات لخدمة الأسر المنتجة لمزاولة التمويل متناهي الصغر.
- التشريعات والأنظمة: قام البنك بوضع الدليل الاسترشادية بالتعاون مع الجهات الحكومية من خلال دعم الأسر المنتجة وحمايتها من مكافحة التستر، بالإضافة إلى تحويل الأسر المنتجة إلى كيانات إقتصادية.
مبادرة بنك التنمية
يدعم بنك التنمية الإجتماعية أكثر من 85 ألف أسرة منتجة بإجمالي 1.2 مليار ريال، كما استفاد من البرامج الإدخارية 42 الف مستفيد، بالإضافة إلى استفادة 50 ألف من التدريب المهني والحرفي وأوضح البنك منافذ بيع الأسر المنتجة والتى شملت التالي:
- حضانات انتاج المنتجات الغذائية والنسيج.
- 430 مقصف مدرستي فى أنحاء المملكة.
- 98 كشك فى المملكة.
كما يقدم بنك التنمية الإجتماعية تمويل الخريجين، بقيمة 300 ألف ريال سعودي بالإضافة إلى المشاريع الجاهزة قيد التنفيذ، وتنوع خدمات بنك التنمية بين تمويل الزواج، وتمويل يصل إلى 60 ألف ريال عبر آهل.
دعم بنك التنمية الإجتماعية
قدم بنك التنمية الإجتماعية مبادرة دعم خلال فترة جائحة فيروس كورونا وشملت التالي:
- مبادرة دعم نوافذ الأسر المنتجة: والتى تقدم 100 منتج رفوف المتاجر.
- تأجيل سداد القروض: والتى استفاد منها الكثيرون حيث بلغ إجمالي المستفيدين من تلك المبادرة أكثر من 30 ألف أسرة منتجة، بإجمالي مبلغ بقيمة 140 مليون ريال سعودى.
- دعم الوجبات: قدم بنك التنمية الإجتماعية مبادرة دعم الأطعمة من خلال تقديم أكثر من 100 ألف وجبة إلى المواطنين السعوديين فى الاحياء المغلفة، عن طريق المطابخ المدعومة من البنك.
- دعم الكمامات الكماشية: قدم بنك التنمية الإجتماعية مبادرة انتاج الكمامات الطبية من خلال التنسيق مع الجمعيات المتخصصة فى صناعة الكمامات والمدعومة من بنك التنمية الإجتماعية.
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