نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ساعة هواوي واتش فيت huawei watch fit مواصفات وشكل رائع بسعر مميز بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة ساعة هواوي واتش فيت huawei watch fit: التكنولوجيا بتطوراتها الرائعة، شركة هواوي تطرح الساعة الذكية في الأسواق، ساعة سمارت يمكن لأي شخص ارتداءها في يده، شاشة عرض ذكية لساعة هواوي واتش فيت عالية الدقة، شاشة كبيرة وأنيقة، وتعتبر شركة هواوي من الشركات العملاقة في إصدار الهواتف والساعات الذكية المتفردة من نوعها، تتميز ساعة هواوي الجديدة ببطارية تدوم لعمر أطول، حيث تم تقدير استخدام البطارية في الاستخدام بعد الشحنة الواحدة إلى 10 أيام، كما بها مراقبة ذكية للصحة، واللياقة البدنية، وسيتم طرح الساعة الذكية بالأسواق لشركة هواوي بالمملكة العربية السعودية في أقرب وقت، وربما يكون تم عرضها بالأسواق، وسنتعرف معاً على مواصفات الساعة الذكية لهواوي واتش فيت، والسعر الخاص والمميز للساعة، مع توضيح كل الإمكانيات المتطورة والتقنيات العالية بالساعة.

ساعة هواوي واتش فيت huawei watch fit بالسعودية والمواصفات العامة

شاشة ساعة هواوي واتش فيت من نوع امولد AMOLED.

مقاس شاشة الساعة 1.64 بوصة.

كل بوصة في شاشة الساعة تحتوي على 326 نقطة.

نسبة دقة شاشة عرض الساعة هي 456*286.

نسبة مساحة الشاشة من جسمها هي 70% من مساحة الجسم.

الساعة بها 16.7 مليون لون، للتمتع أثناء المشاهدة بصورة الشاشة وألونها.

تحتوي الشاشة على 130 نمطاً في واجهة الساعة، يمكنك تغييرها في الوقت الذي تحب.

ساعة هواوي واتش فيت huawei watch fit والميزات المتقدمة والمتطورة بها

ساعة هواوي تتيح لمرتديها أن يجعل خلفية لإحدى صوره الخاصه به على شاشة الساعة، وذلك من خلال هاتفه الخاص.

وزن الساعة بدون الرابط أو الحذام هو 21 جرام.

خفيفة الوزن والحذام يمكن ارتداءها طوال الوقت بدون إنزعاج.

مدى إمكانية استخدام البطارية هو 10 أيام متواصلة، وتدوم حتى مع استخدام الوظائف في القائمة الرئيسية.

ساعة هواوي huawei watch fit بها خاصية دعم الشحن السريع، وهذه التقنية المتطورو التي توفرها شركة هواوي في الساعة الذكية.

المفاجأة لأصحاب السفر ومشكلة الشحن أن الساعة بمجرد وضع الشحن بها لمدة خمسة دقائق فقط يمكن استخدامها لمدة يوم كامل، في استخدامك العادي، حتى أنه يمكن أن يتم شحن الساعة كاملاً في مدة لاتزيد عن ساعة إلا ربع تقريبياً.

ساعة هواوي واتش فيت huawei watch fit وعلاقتها بتتبع صحة مرتدي الساعة

شركة هواوي تميز الساعة بأشياء متطورة مثل علاقتها بالصحة، وتتبع الصحة بطريقة تقنية جديدة.

ساعة هواوي يمكن لها تتبع الأكسجين في الدم ومدى تشبعه بالدم.

الساعة يمكنها مراقبة ومعرفة قياس ضغطك، لتوفر لك معرفة نفسك في الاتزان والاسترخاء أو حالات التوتر.

ساعة هواوي الحديثة تقيس نبضات وضربات القلب في نفس الوقت.

تقوم الساعة بتنبيهك إذا زادت ضربات قلبك أو انخفضت.

وكذلك تتبع الجهاز التنفسي، والتنفس اثناء النوم، وتساعد شاشة huawei watch fit في تحديد بعض المشكلات المتعلقة بالنوم والتي تزعج بعض الأشخاص نتيجة لسبب ما،مثل الأرق، وسبب الاستيقاظ مبكراً بدون سبب، أو سبب الصحيان ليلاً، والكوابيس التي يتأثر بها النائم وكثرة الأحلام، والنوم الغير مرتب.

بعد كل مشكلات النوم هذه، توفر ساعة هواوي مائة حل لكل هذه الانزعاجات النومية، لتساعدك على نوم أفضل بتتبع تلك النصائح.

ساعة هواوي واتش فيت huawei watch fit وعلاقتها باللياقة البدنية

44 تمرين لياقة معياري.

تمتلك ساعة هواوي 96 وضعاً للتمرين.

11 وضعاً رياضي احترافي:

الجري، والمشي، وركوب الدراجات، وآلة التجديف، والسباحة، وآلة الإهليلجية).

تحتوي ساعة هواوي على 85 وضع رياضي، مثل: لعبة المضرب، والرقص، والألعاب المائية الرياضية، والألعاب الثلجية.

يمكن للساعة معرفة وضع التمرين الذي تقوم به من خلال نبضات قلبك المتغيرة.

تقوم الساعة باعطائك نصائح تدريبية.

المميزات الذكية لساعة هواوي واتش فيت huawei watch fit

تتميز ساعة هواوي بالميزات التي تثير اهتمام الجميع مثل: الكاميرا التي تتيح لك التصوير به من خلال الساعة الذكية عند عدم وجود هاتفك معك، والتنبيه على المكالمات الواردة لك، ومعرفة الرسائل النصية، ويمكن من خلال الساعة التحكم في مشغل الموسيقى.

سعر ساعة هواوي واتش فيت huawei watch fit ومحتوياتها