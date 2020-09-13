نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض سيارة من بنك التنمية الاجتماعية شروط وطريقة الحصول عليه في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض سيارة من بنك التنمية الاجتماعية شروط وطريقة الحصول عليه؛ يقدم بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية العديد من التمويلات الميسرة وذلك لهدف مساعدة أصحاب محدودي الدخل ومعدومي الدخل بهدف الارتقاء بمستوى المعيشة ومساعدتهم في ظروف الحياة اليومية في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد في ظل انتشار فيرس كورونا ” كوفيد 19 ” الذي أثر علي جميع دول العالم كله تأثيراً سلبياً وأدي الي انخفاض مستوى المعيشة لدي الكثير من الشعوب اقتصادياً واجتماعياً.

التمويلات الميسرة التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية من ضمنها تمويل كنف، تمويل الأسرة، وتمويل الزواج، ويوفر أيضاً فرص عمل للشباب من خلال توفير سيارة للأجرة العامة والخاصة لهم والعمل عليها وكسب الرزق اليومي منها وأيضاً يوفر سيارات للعمل المدرسي بها، لذلك نقدم لكم من خلال موقع ثقفني الاخباري عن شروط الحصول علي القرض

المستندات المطلوب للحصول علي قرض سيارة

هناك عدة مستندات خاصة بالمتقدم لابد من تقديمها للحصول علي قرض سيارة

تقديم صورة الهوية العنوان الشخصي رقم الآبيان الشخصي رقم الجوال المسجل في منصة أبشر

شروط الحصول علي قرض سيارة

يتم مراجعة طلب قرض سيارة بشكل دقيق في فترة لا تقل عن شهر من الطلب بعد التقديم لأحد فروع بنك التنمية الاجتماعية.

يمكن طلب أي معلومة ائتمانية خاصة بالمتقدم من قبل البنك.

البنك غير مسؤول عن المخالفات المرورية أو المخالفات الجنائية التي يمكن أن يقع فيها السائق عن السواقة.

البنك غير مسؤول عن دفع أي تعويضات في حال عدم دفع العميل مبلغ التأمينات.

في حال عدم التزام العميل بشروط العقد المعلن عنه يكون البنك له حق التحفظ بالسيارة.

ضرورة التزام العميل بشروط البنك المعلنة للحصول علي القرض والالتزام بفترة السداد المطلوبة.

الحد الأقصى لقرض سيارة