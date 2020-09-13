نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم السلطات السعودية خدمة المساعدة المقطوعة من خلال دعم وتمويل المواطنين الفقيرة في المملكة العربية السعودية عن طريق دعم مالي وذلك للفئات الفقيرة وذلك يساهم بشكل كبير في سد احتياجات الأسر الفقيرة بالمملكة وكذلك الأفراد الذين لديهم ظروف اجتماعية صعبة ويكون مبلغ الدعم المالي حوالي ثلاثون ألف ريال سعودي لكل فرد يستحق هذا الدعم.

كيف يتمكن المواطن السعودي من الحصول على المساعدة المقطوعة

لابد أن يكون هذا المواطن من أصل سعودي مقيم على أراضي المملكة العربية السعودية.

يتم منح هذه المساعدات لكل من الأيتام وغير القادرين على العمل وكذلك المعاقين وأصحاب العاهات.

تُقدم هذه المبالغ المالية من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للسعوديات المطلقات وذلك من أجل تحقيق الكفالة الاجتماعية والدعم المادي.

لا يتم منح هذه المساعدة للأفراد أقل من 35 عام.

تحصل الأسر الفقيرة ومحدودي الدخل وكذلك الأسر المعدومة من الدعم وفاقدي عائل الأسرة على المساعدة المقطوعة

طريقة الاستعلام عن المساعدات المقطوعة

يستطيع المواطن من الاستعلام عن خدمة المساعدة المقطوعة من خلال الموقع الخاص والذي أطلقته وزارة التنمية البشرية والموارد الاجتماعية وكذلك الاستعلام عن الفئات التي تستحق هذه المساعدات، وتسعى دائماً المملكة على توسيع دائرة مستحقي الدعم، يتمكن المواطن من الدخول على على الموقع ومن ثم اختيار المساعدة المقطوعة وكتابة رقم الهوية في المكان المحدد وكتابة الرقم التأكيدي وبهذا يمكنك معرفة مواعيد صرف المساعدات والشرائح المستحقة للدعم.