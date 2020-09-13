نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات حل الواجب في منصة مدرستي الإلكترونية.. رابط العودة للمدارس وتسجيل الدخول بالمنصة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم حل الواجب في منصة مدرستي وطريقة رفع الواجب في مدرستي الإلكترونية، بالإضافة إلى رابط منصة العودة للمدارس من أجل تسجيل الدخول في منصة مدرستي الإلكترونية التعليمية، وبالتزامن مع دخول الأسبوع الثالث من التعليم عن بعد نشرت وزارة التعليم السعودية العديد من الأخبار والجداول الدراسية الأسبوعية لجميع المراحل التعليمية، والتي سنتعرف عليها من خلال هذا المقال.

جدول الأسبوع الثالث للمرحلة المتوسطة وكذلك المرحلة الثانوية على عين دروس التعليمية

نشرت ليلة أمس وزارة التعليم السعودية جداول المرحلة المتوسطة بالأسبوع الثالث للصف الأول والثاني والثالث، كما نشرت وزارة التعليم جدول الأسبوع الثالث للمرحلة الثانوية، كما يمكنكم التعرف على جميع الجداول لجميع الصفوف من خلال الروابط السابقة، من جهة ثانية نشرت اليوم الوزارة تنويه هام لجميع الطلبة والمعلمين تحذر من خلاله تصوير الطلبة أو حتى المعلمين الدروس والمحتويات أو حتى مشاركتها في تطبيقات ومنصات السوشيال ميديا، كما حذرت من المساءلة القانونية التي ستلاحق بها كل من لا يتقيد بهذا التحذير، كما أن التحذير يشمل المشرفين التربويين أيضا.

رابط التسجيل للمنصة من خلال العودة للمدارس

يمكن لمن يواجه مشاكل وصعوبات أثناء أداء واجبه في المنصة الدخول للاسئلة الشائعة والإطلاع عليها، حيث يتواجد أكثر من 66 سؤال وجواب بداخلها، ومن جهة ثانيةوفرت الوزارة عدد من الطرق من أجل الدخول للمنصة وتجنب مشاكل تسجيل الدخول، في حال تعثر أحد الطرق، ويعد موقع العودة للمدارس أحد أهم المنصات، وتم إنشاءه من أجل توفير الإرشادات والتعليمات ومساعدة الطلبة والمعلمين في أداء وظائفهم داخل المنصة، ويمكن تسجيل الدخول من خلال الخطوات التالية:

القيام بتسجيل الدخول داخل منصة العودة للمدارس

القيام باختيار أيقونة تسجيل جديد

وضع جميع المعلومات في أماكنها المخصصة من بينها رقم الجوال والهوية

بعد ذلك يتم إرسال بيانات تسجيل الدخول لمنصة والعمل بداخلها

في بعض الأحيان يواجه المعلم أو الطالب صعوبة في تسجيل الدخول ووضع رسالة “هناك خطا في كلمة السر”، ويستطيع الطالب حل المشكلة من خلال عمل استعادة كلمة السر والقيام بتسجيل الدخول من جديد، وفي حال لم تحل هذه المشكلة، يمكن رفع تذكرة للدعم الفني الموجود في المنصة من أجل حل المشكلة أو التواصل مع قائد المدرسة التابع لها لمساعدتك في تسجيل الدخول.

حل الواجب في منصة مدرستي الالكترونية السعودية

أولا نقوم بتسجيل الدخول لمنصة مدرستي

ثانيا نقوم بتسجيل الإيميل الخاص بنا داخل المنصة

بعدها نقوم بالبحث عن أيقونة مقرراتي

بعد الدخول إلى مقرراتي نقوم بالدخول إلى أحد المقررات التي تريد حل واجباتك فيها

بعد أن تقوم باختيار المقرر قم بالنقر على الواجبات المقررة

من ثم يجب على الطالب النقر على خيار حل الواجبات المقررة

بعد أن ينتهي من حل الواجب يمكنه الإطلاع على الأجوبة ما إذا كانت صحيحة أو خاطئة

يستطيع الطالب بعد الإطلاع على نتيجته أن يقوم بتنزيل ملف النتيجة في حال رغب في ذلك.

كيفية رفع الواجب المدرسي في المنصة