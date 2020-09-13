نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي فوري بدون هامش ربح ورسوم إدارية لدى بنك الرياض في المقال التالي
عمر شويل - جدة تمويل شخصي فوري بدون هامش ربح وبدون رسوم إدارية لدى بنك الرياض ويعتير بنك الرياض من أكبر البنوك بالمملكة حيث يقدم بنك الرياض التمويل التعليمي وذلك لتقسيط الرسوم المدرسية والجامعات الأهلية داخل السعودية ويتميز هذا التمويل لدى بنك الرياض أنه بدون رسوم إدارية وبدون هامش ربح وذلك طبقاً للاتفاقيات الخاصة مع تلك الجهات التعليمية ويعتبر هذا التمويل ضمن أنواع التمويل الشخصي المختلفة وسوف نتعرف في هذا المقال أهم مزايا التمويل الشخصي الفوري وشروط الحصول عليه وطريقة الحصول على التمويل
مزايا التمويل الشخصي
التمويل التعليمي لتقسيط الرسوم الدراسية لدى المدارس والجامعات لدى بنك الرياض بالمملكة له العديد من المميزات وهي كما يلي
- يتميز هذا التمويل بأنه تمويل متوافق مع ضوابط وأحكام الشريعة الإسلامية
- يتميز هذا التمويل بأنه تمويل بدون رسوم إدارية
- يتميز هذا التمويل بأنه تمويل بدون هامش ربح
- يتميز هذا التمويل بسرعة فى الإجراءات
- يتميز هذا التمويل بفترات سداد تبدأ من 6أشهر إلى 12شهراً
- يتميز هذا التمويل بأنه لا يقل عن 10آلاف ريال سعودي وحتى 150ألف ريال سعودي
- يتميز هذا التمويل بإمكانية تسديد الرسوم التعليم لغير الأبناء
- يتم أعفاء الورثة من المبالغ المطلوبه فى حالة الوفاه
شروط الحصول على التمويل
فقد حدد بنك الرياض أحكام وضوابط لكي يتمكن العميل المتقدم للحصول على التمويل فلابد من توافر تلك الضوابط وهي كما يلي
- هذا التمويل الشخصي الفوري مسموح للعملاء السعوديين
- يشترط إلا يقل عمر المتقدم عن 18عام
- يشترط أن يكون صافي راتب العميل لا يقل عن 8000 ريال سعودي
- يشترط أن يتم إيداع راتب العميل المتقدم للحصول على التمويل الشخصي الفوري لدى بنك الرياض من خلال نظام سريع
- يشترط أن تكون الشركة معتمدة لدى بنك الرياض
- ويتم تطبيق جميع الأحكام والشروط المحدده
طريقة الحصول على التمويل الشخصي الفوري
يمكن الآن الحصول علي التمويل الشخصي الفوري من خلال مجموعة سهلة جداً من الخطوات وسوف تحصل على الموافقة الفورية والطريقة هي كما يلي
- يتم الدخول على المواقع الإلكتروني الرسمي لبنك الرياض
- يتم ملئ جميع بيانات الطلب
- ثم ارسال الطلب
خدمة عملاء بنك الرياض
خدمة عملاء بنك الرياض لتلقى جميع استفساراتكم وأى تعليقات او شكاوي من خلال الرقم 00966920002470
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