نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم: عقوبات فى حالة نشر صور الطلاب والطالبات على مواقع التواصل الإجتماعي والإعلان جدول الحصص الدراسية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت فى صباح اليوم وزارة التعليم السعودية عن منع الطلاب والطالبات أو المشرفين والمشرفات من نشر صورهم على مواقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وتويتر أو ما شابه ذلك، فيما شددت أيضا على منع مشاركة محتويات منصة مدرستي على مواقع التواصل الإجتماعي حيث شددت أن من يرتكب تلك الأفعال يعرض نفسه إلى المساءلة القانونية، كما قامت الوزارة بإعلان جدول الحصص الدراسية للمراحل الثلاث (الإبتدائية، المتوسطة، الثانوية) والمقرر عرضها على قنوات عين التعليمية على القمر الصناعي عرب سات فى تمام الساعة التاسعة صباحا.

يذكر أن وزارة التعليم السعودية قد قامت مؤخراً أيضا بمنع الشاي والقهوة فى المدارس وحذرت من يرتكب تلك الأفعال يعاقب من قبل إدارة المنظومة التعليمية، وجاء القرار السابق ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة هذا الوباء فيروس كورونا، حيث تسعى وزارة التعليم السعودية على المرور بهذا العام الاستثنائي دون أى خسائر فى الأرواح أو تعرض أى أحد من منسوبي المنظومة التعليمية بأى ضرر.

حيث أوضح الدكتور حمد آل شيخ وزير التعليم بالمملكة أن الوزارة تعمل بخطوات ناجحة وان الأرقام التى تم رصدها فى مستخدمي منصة مدرستي تبشر بالخير وهذا ما قد سعت إليه وزارة التعليم منذ بدء اليوم الأول لوضع الخطط والبرامج التعليمية منذ فترة ليست بالقليلة، على سياق منفصل أعلنت وزارة التعليم السعودية عن جدول الاسبوع الثالث للمرحلة الإبتدائية والمتوسطة والثانوية والتى جاءت كالتالي:

Advertisements

جدول حصص المرحلة الإبتدائية

جدول حصص المرحلة المتوسطة

جدول المرحلة الثانوية

حيث يتم بدء الحصص الدراسية من الساعة التاسعة صباحاً على قنوات عين على تردد 12437 عمودي على القمر الصناعي عرب سات، كما يمكنك عزيزى الطالب أو الطالبة متابعة الحصص الدراسية على قنوات اليوتيوب التعليمية.