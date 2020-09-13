“التعليم”: 57 مليون مشاهدة لقنوات “عين” على منصة اليوتيوب خلال أول أسبوعين

بلادي – الرياض : كشفت وزارة التعليم، عن إحصاءات مشاهدة قنوات “عين” التعليمية على منصة اليوتيوب، وذلك خلال أول أسبوعين من العام الدراسي.

وأوضحت أن نسبة المشاهدات على منصة اليوتيوب (لا تشمل مشاهدات البث الفضائي)، بلغت 57 مليون مشاهدة، شملت 16 ألف ساعة عمل، و1680 حصة دراسية، و57 مليون مشاهدة و2520 ساعة بث فضائي مباشر.

وفيما يخص توزيع المشاهدات وأوقات الذروة حسب المراحل الدراسية، بينت الوزارة، أن نسبة المشاهدة للمرحلة الابتدائية بلغت 29 مليون مشاهدة بنسبة 1400 مشاهدة في الثانية، والمرحلة المتوسطة بـ 12 مليون مشاهدة بنسبة 57 ألف مشاهدة في الثانية، والمرحلة الثانوية بنسبة 5,9 مليون مشاهدة بنسبة بلغت 160 ألف مشاهدة في الثانية.