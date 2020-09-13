بلادي – الرياض : أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض تفعيل عيادات الكلى في برنامج “موعد” وذلك في 6 مستشفيات.
وأوضحت أن المستشفيات شملت: مستشفى القويعية، ومستشفى وادي الدواسر، ومستشفى ضرماء، ومستشفى الأفلاج، والمزاحمية، إضافةً إلى مستشفى الدوادمي العام.
وأشارت إلى أن العمل جار لإنشاء وحدة كلى جديدة في مستشفى الأفلاج بسعة سريرية أكبر من الوحدة الحالية، كما تم الانتهاء من مبنى وحدة الكلى في مستشفى الحريق وفي انتظار التجهيز.
ولفتت صحة الرياض إلى أنه تم الانتهاء كذلك من مبنى وحدة الكلى في مستشفى شقراء العام بسعة سريرية بلغت 30 سريراً بدلاً عن السعة الحالية والبالغة 7 أسرة، وكذلك العمل على تأمين الأجهزة والكوادر الطبية لتشغيل هذه الوحدة التخصصية.
وذكرت أنه تم خلال العام 1441هـ دعم كل من مستشفى رويضة العرض، ومستشفى حوطة سدير، ومستشفى رماح باستشاريي كلى للعمل في هذه المستشفيات.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر “صحة الرياض” تعلن تفعيل عيادات الكلى في 6 مستشفيات.. وتجهيز أخرى قريبا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.