خلال العام الجاري.. أكثر من مليون استشارة طبية قدّمها تطبيق “صحة”

بلادي – الرياض : قدّم تطبيق “صحة” خدماته خلال العام الجاري 2020م لـ 1.032.348 استشارة طبية، فيما بلغ عدد مرات تحميل التطبيق عبر الهواتف الذكية 1.551.247 تحميلاً، حيث مكّنت وزارة الصحة للاستفادة من هذه الخدمة من خلال تحميل التطبيق من متاجر الهواتف الذكية.
ويهدف تطبيق “صحة” إلى تمكين المستفيدين من الحصول على الاستشارة الطبية المرئية عبر الهواتف الذكية؛ حيث تسعى وزارة الصحة من هذه الخطوة إلى استثمار التقنيات الحديثة في تعزيز التواصل مع المستفيدين من خدماتها، وإتاحة الفرصة لهم للحصول على الاستشارات الطبية من المختصين.
وتتلخص فكرة التطبيق في توفير خدمة التواصل المرئي والسمعي، بحيث يمكن الدخول على التطبيق، والتواصل مباشرة مع المختص، وتعرض عليه حالة المصاب أو المريض، والتي بإمكانه مشاهدتها عبر هذا التطبيق، ومن ثمَّ يقوم بالرد على استفسارات المتصل، وتقديم الاستشارة الطبية بخصوص الحالة والإجراء الطبي الواجب اتخاذه حيالها.
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