“تكافل” تودع 135 مليون ريال إعانات الفصل الدراسي الأول لقرابة 270 ألف طالب وطالبة

بلادي – الرياض : أعلنت مؤسسة تكافل الخيرية إيداع إعانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي لقرابة 270 ألف طالب وطالبة في حسابات المدارس.

وأوضحت أن قيمة الإيداع تجاوزت 135 مليون ريال، وتشمل إعانات للطلاب والطالبات في أكثر من 17 ألف مدرسة حكومية، حيث ترغب المؤسسة في تخصيصه لشراء أجهزة لوحية للطلاب والطالبات الذين لم تتمكن المؤسسة من توفير الأجهزة لهم خلال مبادرة التمكين الرقمي لتعينهم على الدراسة عن بعد.

ويمثل هذا الدعم الدفعة الأولى من الإعانات المالية للعام الدراسي الحالي التي تقدمها المؤسسة لطلاب وطالبات التعليم العام المحتاجين في المملكة وبدعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين.

وتتضمن الإعانات الطلاب والطالبات الذين سبق تسجيلهم نهاية العام الدراسي الماضي وتنطبق عليهم شروط الاستحقاق المعتمدة في المؤسسة، والذين تم تحديدهم من خلال معالجة بيانات الطلاب وأولياء أمورهم.

يذكر أن تكافل الأسبوع الماضي أطلقت مبادرة التمكين الرقمي برعاية وزير التعليم التي تضمنت توزيع أجهزة لوحية لطلبة المرحلة الثانوية والمتوسطة، كما صرفت جائزة تفوَّق لطلبتها المتفوقين التي استفاد منها أكثر من 11 ألف طالب وطالبة.