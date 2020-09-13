نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل في الروضة التعليمية ونظام الروضة الإلكتروني في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في الروضة التعليمية، بعد تطبيق الدارسة إلكترونيا عن بعد بالنظام الجديد التي أعلنت عنه وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من خطر انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 وايضا للحماية من خطر انتشار فيروس الانفلونزا الموسمية حيث تقرر أن يكون ال7 أسابيع الأولي من العام الدراسي 2021 الكترونيا، وقد شهدت منصة وزارة التعليم الإلكترونية تساؤلات حول كيفية التسجيل بتطبيق الروضة التعليمي والذي نتعرف عليه خلال هذا المقال.

نظام الروضة الإلكتروني

تعد مرحلة رياض الأطفال أو كما هي معروفة باسم مرحلة الروضة من أهم المراحل التعليمية التي تختص بتأسيس وتعليم الأطفال وذلك من هم دون سن المدرسة والذي من المفترض أن يبدأ من سن 3سنوات حتى سن المدرسة المحدد.

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ونظرا لكون تلك المرحلة تحتاج إلى اهتمام وعناية خاصة محددة فقد تم تدشين تطبيق الروضة التعليمي والذي يحاكي اليوم الدراسي الخاص بالطفل ويقدم من خلاله الأنشطة التعليمية المختلفة الخاصة به.

خطوات التسجيل بتطبيق الروضة

يتم تحميل تطبيق الروضة الافتراضية على الجهاز الشخصي أو الموبايل من خلال موقع الروضة التعليمي الالكتروني أو من خلال جوجل بلاي أو اب ستور، والميزة في التطبيق أنه متوفر لجميع الأجهزة مثل الآيفون والتابلت والاي باد الى آخره.

يقوم ولي الأمر بنفسه بتحميل التطبيق على جهازه الشخصي وفقا الرابط المناسب له والذي يطابق نوع جهازه الشخصي بعد التأكد من تثبيت التطبيق على جهازك يقوم ولي الأمر باتباع الخطوات اللازمة لتأكيد التسجيل بالتطبيق بإدخال البيانات والارقام المطلوبة منك، ادخال رقم الهوية ورقم الهاتف وأيضا بيانات الطالب المطلوبة منك، بعدها يتم التأكيد على التسجيل، ليتم بعد ذلك الدخول على التطبيق ومتابعة الطالب ليومه الدراسي من خلال التطبيق.