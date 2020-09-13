‏⁧‫الصحة‬⁩: تسجيل 601 إصابة جديدة بفيروس ⁧‫كورونا‬⁩ و 1034 حالة تعافي و 28 حالة وفاة

بلادي – الرياض : أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد ، عن تسجيل 601 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” ، و تسجيل 28 حالة وفاة جديدة ، ليصل إجمالي الوفيات إلى 4268 حالة .

وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 325651 حالة حتى الآن .

كما تم تسجيل 1034 حالة تعافي جديدة ، ليصل مجموع المتعافين إلى 302870 حالة.