نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطبيق الأجهزة الذكية ومهماته وطريقة التسجيل بالخدمة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت شركة الكهرباء بالمملكة العربية السعودية عن آلية الاشتراك من خلال خدمة حسابي لتحديد المسؤولية المالية المترتبة على استهلاك الخدمة الكهربائية، وأن تكون شركة مساهمة سعودية ضخمة متخصصة في إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وهي تعد أكبر شركة في مجال الطاقة الكهربائية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أيضا، ولذلك قامت المملكة العربية السعودية للحصول على الكهرباء لقطاع الأعمال إلى المرتبة 18 بين 190 دولة.

طريقة التسجيل بالخدمة :

يلزم المواطن السعودي تسجيل في الخدمة إلكترونياً مباشراََ من من خلال جوالك عن طريق إرسال رقم الحساب المدون على فاتورة الكهرباء برسالة قصيرة مرة واحدة فقط.

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رموز الخدمة :

الاستعلام والتسجيل باللغة العربية الفصحى يجب إرسال نص الرسالة تسجيل باللغة الإنجليزية بالضغط على 9# رقم الحساب يجب تعديل الحساب المدون بالخدمة بالضغط على 1# رقم الحساب. وفي حالة إلغاء الإشتراك يجب الضغط على 2# رقم الحساب.

تطبيق الأجهزة الذكية :

قامت الشركة الكهرباء بالمملكة العربية السعودية على تطور خدماتها الإلكترونية، واستمرار توصلها مع مشتركيها في أي زمان ومكان ويتصور البعض فى العصر الحديث، ولذلك تم الإعلان من قبل الشركة للكهرباء قامت بتطبيقها الخاص بالهواتف الذكية، باسم الكهرباء، وهذا يعد تسهيل للمقيمين بشكل دائم داخل المملكة العربية السعودية، وقامت الشركة على تطور خدماتها الإلكترونية والتقنية، ولذلك أكد على أن هذا التطبيقات الذكية يستفاد منها جميع المشتركين والمستفيدين بصورة سهلة للغاية.

مهمات تطبيق الأجهزة الذكية :

يجب الاستعلام عن الفاتورة، واستعراضها من خلال رقم الحساب. الاستعلام عن حالة الطلب عبر رقم الطلب. استعراض مكاتب الخدمات وطريقة الحصول عليها. عرض المعلومات العامة. يلزم على المستفيد التسجيل في خدمة رسائل الجوال الخاص به و خدمة الفاتورة الإلكترونية. تعبئة استبيانات لخدمة المشترك.

ولذلك تؤكد شركة الكهرباء على تحميل تطبيق “الكهرباء”، لكي يتم استكشاف كامل خدمتنا على من خلال هذه الأنظمة :

خدمة الفاتورة الثابتة.

الاشتراك بالخدمة.

الفاتورة الثابتة تعد من خدمة تتيح للمشترك تخصيص مبلغ ثابت للفاتورة الشهرية بناء على متوسط الاستهلاك الفعلي لـ 12 شهراً السابقة، ولذلك يجب على المتقدم نص الرسالة، ويجب بعد ذلك إرسال رقم الحساب المدون.