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الرباض تشهد أنطلاق أول جمعية للرحالة في المملكة

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رباب عبدالمحسن 0 تبليغ

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دوت الخليج – جواهر محمد

عقدت جمعية الرحالة مساء أمس السبت مؤتمراً صحفياً وذلك للاعلان عن فتح باب التسجيل في عضويات الجمعية بحضور عدد من المهتمين بالسفر والسياحة ومسؤولين معنيين من القطاعين العام والخاص وذلك للحديث حول تفاصيل أول جمعية متخصصة في مجال السفر والسياحة والترحال في المملكة، بوصفها كيان مستقل للرحالة وفق رؤية المملكة 2030م، وتوحيد الجهود وإرساء معايير لمفهوم السفر والسياحة عبر نخبة من المهتمين في هذا المجال.

وجاء تأسيس الجميعة وانطلاقها من العاصمة الرياض، لتصبح المظلة الرسمية للرحالة في مناطق المملكة كافة، والمرجع الأول في مجال السفر والترحال إقليميًا وعالميًا وقد أبدى رئيس مجلس إدارة الجمعية إبراهيم بن هليل المطيري، سعادته بانطلاق الجمعية بشكل رسمي، مبينا أنها ستقدم الخدمة لكل رحالة ومسافر في الممكلة وذكر المطيري بان الجمعية لها اهنمامتها باستقطاب المهتمين بالمجال من الشباب من الجنسين، إلى الجميعة لخدمة الوطن من خلال هذا المجال الواسع.

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والجدير بالذكر المؤتمر شهد تدشين العضويات الخاصة بالانضمام إلى الجميعة، والتي تكونت من 7 عضويات، عضوية العامل، والمنتسب، والرحالة، وعضوية الرحالة المستشار، والرحالة الخليجي، والعضوية الفخرية، وأخيرا العضوية الشرفية وفي نهاية المؤتمر تم تكريم أعضاء مجلس الأدارة والمؤسسين والمستشارين في الجمعية لدورهم الفعال في تاسيسها .

 

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