نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التقديم للحصول على المساعدة المقطوعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة وردت في الآونة الأخيرة العديد من الشائعات حول قيام وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الموارد البشرية بإلغاء صرف المساعدات المقطوعة للعام الجاري 1442 هجريا بالتحديد مع قرب موعد استحقاق المساعدات الخاصة بهذا الشهر بالأخص أن احتياج المواطنين الآن كبير لتلك المساعدات بسبب بداية العام الدراسي الجديد 2021 بالأخص الاسر محدودي الدخل والأيتام والسيدات المطلقات والأرامل، حيث أصابتهم شائعة منع المساعدات بالصدمة الكبيرة، وللتعرف على صحة تلك الإشاعة من عدمها، نستكمل قراءة المقال.

نفي شائعة قطع المساعدات

قد صرحت وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية أنه لا صحة لما ترددت على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي حول قطع أو منع صرف المساعدات المقطوعة من قبل الوزارة، كما انه قد تم البدء في صرف المستحقات النقدية الخاصة بهذا الشهر وناشدت الوزارة المواطنين ضرورة التأكد من الأخبار المتداولة، وإلا يتم الانسياق وراء إيه أخبار إلا من خلال منصة الوزارة نفسها.

خطوات التقديم للحصول على المساعدات

أما ما ورد ردا على تساؤل المواطنين حول الخطوات المفترض القيام بها للحصول على المساعدات هي؛