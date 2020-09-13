نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التقديم للحصول على المساعدة المقطوعة في المقال التالي
عمر شويل - جدة وردت في الآونة الأخيرة العديد من الشائعات حول قيام وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الموارد البشرية بإلغاء صرف المساعدات المقطوعة للعام الجاري 1442 هجريا بالتحديد مع قرب موعد استحقاق المساعدات الخاصة بهذا الشهر بالأخص أن احتياج المواطنين الآن كبير لتلك المساعدات بسبب بداية العام الدراسي الجديد 2021 بالأخص الاسر محدودي الدخل والأيتام والسيدات المطلقات والأرامل، حيث أصابتهم شائعة منع المساعدات بالصدمة الكبيرة، وللتعرف على صحة تلك الإشاعة من عدمها، نستكمل قراءة المقال.
نفي شائعة قطع المساعدات
قد صرحت وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية أنه لا صحة لما ترددت على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي حول قطع أو منع صرف المساعدات المقطوعة من قبل الوزارة، كما انه قد تم البدء في صرف المستحقات النقدية الخاصة بهذا الشهر وناشدت الوزارة المواطنين ضرورة التأكد من الأخبار المتداولة، وإلا يتم الانسياق وراء إيه أخبار إلا من خلال منصة الوزارة نفسها.
خطوات التقديم للحصول على المساعدات
أما ما ورد ردا على تساؤل المواطنين حول الخطوات المفترض القيام بها للحصول على المساعدات هي؛
- يتم تسجيل الدخول لموقع الوزارة من خلال هذا الرابط
- بعدها يتم ملأ حقول البيانات التي أمامك مثل كتابة الاسم وإدخال الرقم السري الخاص بك، والتأكيد بالنقر على أيقونة تسجيل، بعدها تظهر استمارة أمامك يجب لحرص على أن تكون كافة البيانات التي يتم إخالها وكتابتها بها صحيحة، بعدها ترسل الاستمارة للمراجعة من قبل الوزارة وعليك انتظار النتيجة.
- أما خطوات التعرف على نتيجة الطلب الخاص بك للحصول على المساعدات فيتم أيضا تسجيل الدخول على الرابط الخاص بالوزارة، بعدها يتم النقر على أيقونة الاستعلام عن المساعدات، ويتم إدخال رقم الطلب الخاص بك، ورمز التحقق، والتأكيد بالضغط على عرض.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر خطوات التقديم للحصول على المساعدة المقطوعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.