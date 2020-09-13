هيئة الترفيه تكشف عن برنامج اليوم الوطني

بلادي – الرياض : كشفت الهيئة العامة للترفيه اليوم (الأحد) عن برنامجها الاحتفالي باليوم الوطني الـ90 للمملكة والذي يتضمن 8 حفلات غنائية؛ في الرياض والدمام وجدة.

وحددت يوم الثلاثاء 22 سبتمبر حفل الفنانين راشد الماجد وأصيل أبو بكر بالصالة الخضراء في الدمام، وفي الرياض سيغني ماجد المهندس يوم 23 سبتمبر ورابح صقر يوم 25 بمركز الملك فهد الثقافي.

وتحتضن صالة مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة 5 حفلات، وستكون البداية يوم 22 سبتمبر بحفل الإماراتية أحلام، ويطل يوم 23 عبادي الجوهر وداليا مبارك، يليهما حفل أنغام وتامر عاشور يوم 24، ومحمد حماقي يوم 25.

ويختتم برنامج الحفلات الغنائية يوم 26 سبتمبر من خلال حفل عمرو دياب.