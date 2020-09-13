تعرف على أفضل 10 أطعمة لتقوية دماغ الطفل وتعزيز نموه

بلادي – متابعات : يساعد تناول بعض الأطعمة في تعزيز نمو دماغ الطفل، إضافة إلى تحسين وظائف المخ والذاكرة والتركيز.

وفي الواقع، فإن الدماغ هو عضو جائع للغاية، وأول أعضاء الجسم الذي يقوم بامتصاص العناصر الغذائية من الطعام الذي نأكله، وفقا لجمعية الحمية الأمريكية.

وأثبت الجمعية أن أجسامنا تحتاج إلى أنواع كثيرة من العناصر الغذائية للنمو، لكن هذه الأطعمة العشرة الفائقة ستساعد الأطفال في الحصول على أقصى استفادة من المدرسة.

وهذه أفضل الأطعمة الـ10 التي تُساعد على تطور دماغ الطفل:

السلمون

أظهرت الأبحاث الحديثة أن الأشخاص الذين يحصلون على المزيد من هذه الأحماض الدهنية في نظامهم الغذائي يتمتعون بعقول أكثر وضوحًا ويعملون بشكل أفضل في اختبارات المهارات العقلية.

البيض

يُعرف البيض بأنه مصدر كبير للبروتين، لكن صفار البيض مليء أيضًا بالكولين، ما يساعد على تطوير الذاكرة.

زبدة الفول السوداني

يعد الفول السوداني وزبدة الفول السوداني مصدرا جيدا لفيتامين E، أحد مضادات الأكسدة القوية التي تحمي الأغشية العصبية – بالإضافة إلى مركب الثيامين الذي يساعد الدماغ والجهاز العصبي على استخدام الجلوكوز للحصول على الطاقة.

الحبوب الكاملة

يحتاج الدماغ إلى إمداد مستمر من الجلوكوز، وتوفر الحبوب الكاملة ذلك، كما أن الألياف تساعد في تنظيم إطلاق الجلوكوز في الجسم، حيث تحتوي الحبوب الكاملة أيضا على فيتامينات ”ب“ التي تغذي الجهاز العصبي الصحي.

دقيق الشوفان

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الشوفان أحد أكثر الحبوب شيوعا للأطفال وهو مغذي للغاية ومفيد لتطوير دماغ طفلك، حيث يوفر الطاقة والوقود الذى يحتاجه الأطفال أول شيء في الصباح.

يعتبر الشوفان أيضا مصادر جيدة لفيتامين هـ وفيتامينات ب والبوتاسيوم والزنك – التي تجعل أجسامنا وأدمغتنا تعمل بكامل طاقتها.

التوت

يحتوى التوت بنوعيه الأزرق والأسود والفراولة على مستويات عالية من مضادات الأكسدة، خاصةً فيتامين (c)، ما قد يساعد في الوقاية من السرطان، كما يعد التوت مصدرا جيدا لدهون أوميغا 3.

الفاصوليا

تحتوي الفاصوليا على البروتينات والكربوهيدرات المعقدة والألياف إضافة إلى الكثير من الفيتامينات والمعادن.

ويعد هذا الصنف من الخضار، غذاء ممتازا للدماغ، لأنها تحافظ على طاقة الطفل ومستوى تفكيره في ذروته طوال فترة بعد الظهر.

الخضراوات الملونة

تعد الطماطم والبطاطا الحلوة واليقطين والجزر والسبانخ من الخضراوات ذات الألوان الغنية والعميقة وهي أفضل مصادر مضادات الأكسدة التي تحافظ على خلايا الدماغ قوية وصحية.

الحليب والزبادي

تمتلئ منتجات الألبان بالبروتينات وفيتامينات (ب)، وهي ضرورية لنمو أنسجة المخ، والناقلات العصبية، والإنزيمات، كما يوفر الحليب واللبن كمية أكبر من البروتين والكربوهيدرات التي تساعد على تعزيز دماغ طفلك.

لحم البقر الخالي من الدهون

يعتبر اللحم البقري الخالي من الدهون أحد أفضل مصادر الحديد الممتصة، يحتوي لحم البقر الخالي من الدهون بكثرة على الحديد الذي يساعد الأطفال على البقاء نشيطين، والتركيز في المدرسة، كما يحتوي أيضًا على الزنك الذي يساعد في تحسين الذاكرة.