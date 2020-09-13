نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على دورك في صندوق التنمية العقاري وميعاد استلام القرض في المقال التالي

عمر شويل - جدة لقد قام بنك التنمية العقاري بتقديم خدمة اعرف دورك التي تساعد في تنظيم المواعيد، وتحديد الوقت والدور المناسب لكل متقدم، كما يمكن من خلال برنامج اعرف دورك معرفة الأسماء المستحقة لاستلام قرض التمويل، ونحن من خلال هذا المقال التالي سوف نتحدث عن الاستعلام عن موعد القرض برقم الهوية من صندوق التنمية العقاري بالمملكة العربية السعودية، وتعجيل الاستحقاق.

تعرف على دورك في صندوق التنمية العقاري برقم الهوية:

يمكن حجز موعد من خلال برنامج اعرف دورك، وهذه من أهم الخدمات المقدمة من قبل صندوق التنمية العقاري بالمملكة العربية السعودية.

ويتم ذلك من خلال الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني لمنصة أبشر الإلكترونية (موقع النفاذ الوطني) التابع لصندوق التنمية العقاري.

الإلكترونية (موقع النفاذ الوطني) التابع لصندوق التنمية العقاري. ويتم تسجيل جميع البيانات المطلوبة من حيث الإسم وكلمة المرور وغيرها من البيانات الأخرى.

ثم نقوم باتباع الخطوات واحدة تلو الأخرى لحين الإنتهاء من جميع الخطوات وتسجيل البيانات الصحيحة.

طريقة تسجيل الدخول إلى صندوق التنمية العقاري:

يتم التواصل مع الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لصندوق التنمية العقاري بالمملكة العربية السعودية.

وبعد ذلك يتم تسجيل الدخول على الموقع والضغط على خانة اعرف دورك من خلال رقم الهوية.

سوف يتم ظهور العديد من الخانات نقوم بالضغط على الاستعلام عن قرض عقاري ممول عن طريق رقم الهوية.

ثم نقوم بالضغط على خانة البحث وبعد ذلك سوف يتم ظهور الموعد الذي تم تحديده من أجل صرف القرض.

طرق التواصل مع صندوق التنمية العقاري عبر الهاتف:

يمكن التواصل مع خدمة العملاء التابعة لصندوق التنمية العقاري بالمملكة العربية السعودية من خلال الأرقام التالية:

المقر الرئيسي: الرياض.

الرمز البريدي: www.redf.gov.sa

صندوق البريد: 5591

الفاكس: 00966114790148

الهاتف: 00966112829000

يقوم صندوق التنمية العقاري بالمملكة العربية السعودية بتقديم خدمة عجلها من أجل المواطنين بالمملكة، للتقديم لطلب القروض التمويلية من أجل بناء المساكن أو شراء وحدات سكنية، لمساعدة الأسر الفقيرة والمحدودة الدخل، كما يمكن من خلال هذه الخدمة معرفة مواعيد استلام القروض، وبهذا نكون انتهينا من تقديم كل ما هو جديد ويخص الروض التمويلية من صندوق التنمية العقاري بالمملكة العربية السعودية.