نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات توثيق عقود الإيجار بالسعودية والشروط المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سهّلت وزارة الإسكان السعودية على المواطنين والمقيمين عملية توثيق عقود الإيجار بعد أن أصبحت عبر الإنترنت من خلال منصة أبشر الإلكترونية، إذ يمكن ذلك بعد الذهاب إلى وسيط عقاري معتمد لإدخال بيانات العقار والمستأجر والمؤجر، ثم دفع المؤجر الرسوم المطلوبة للتوثيق.

ويحتاج عقد الإيجار لتوثيقه إلكترونيًّا، تقديم هوية سارية لطرفي العقد، وهما المؤجر والمستأجر، كما يُدخل جميع الأطراف أرقام الهواتف الجوالة في المنصة، وإحضار الأوراق التي تثبت الملكية للمؤجر، ولا بد من توفير رقم آيبان بنكي للمؤجر.

خطوات توثيق عقود الإيجار بالسعودية

ونرصد من خلال موقعنا، خطوات توثيق عقود الإيجار بالسعودية عبر منصة أبشر الإلكترونية، خدمة للمواطنين والمقيمين، وذلك على النحو الآتي:

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التوجه إلى وسيط عقاري ليدخل بياناته عبر منصة أبشر.

الوسيط يدخل المعلومات المطلوبة بعد التأكد من بيانات المستأجر.

دخول المؤجر والمستأجر إلى منصة أبشر، وإتمام التسجيل.

النقر على “الخدمات الإلكترونية”.

تحديد خدمات وزارة الإسكان.

النقر على خيار “التوثيق”.

النقر على “المتابعة.

القبول بالعقد.

الموافقة على الشروط.

النقر على “التأكيد”.

شروط تصديق عقد إيجار في المملكة

وبعد معرفة خطوات توثيق عقود الإيجار بالسعودية عبر منصة أبشر الإلكترونية، فإن هذه العملية لها بعض الشروط التي يجب أن تتوفر، وهي على النحو الآتي:

يجب أن يكون المستأجر مواطن سعودي أو مقيم.

توفير هوية سارية لطرفي العقد.

المؤجر ملزم بدفع تكاليف الصيانة الدورية.

المؤجر ملزم بسريان العقد في حالة انتقال الملكية.

يجب أن يكون المؤجر مستثمر عقاري أو مالك العقار.

مستندات توثيق عقد إيجار بالسعودية

هناك مجموعة من الأوراق والمستندات يجب إرفاقها مع عقد الإيجار لتوثيق العقد، ومن هذه الأوراق:-

الهوية الوطنية لكل من المستأجر والمؤجر.

يجب أن يقدم المؤجر ما يثبت ملكية العقار.

رقم هاتف كلاً من المؤجر والمستأجر، ويشترط أن يكون مسجل على أبشر.

يشترط توفير رقم الآيبان في حالة اتفاق الطرفين على الدفع من خلال قناة سداد.

والجدير بالذكر أنه يمكن توثيق عقد إيجار من خلال بوابة وزارة الإسكان وبنفس الخطوات الموجودة عبر منصة أبشر، كما أنه يمكنك القيام بعمل تعديل على عقد الإيجار قبل توثيق العقد من خلال بوابة أبشر.