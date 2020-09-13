نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ساند التعطل عن العمل وكيفية صرف الدفعات السابقة بأثر رجعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة فَقَدَ العديد من السعوديين أعمالهم جراء جائحة كورونا، فيما أتاحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إمكانية التسجيل في ساند التعطل عن العمل، لتعويض هذه الفئات ماديًّا من خلال منشآت القطاع الخاص الذي تضرر كثيرًا بسبب هذه الأزمة، إذ اتخذت السلطات في المملكة إجراءات احترازية لمواجهة هذا الوباء ومحاصرته، والحد من انتشاره في جميع المدن والمناطق.

ووفقًا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، فإن هناك أكثر من 450 ألف مواطن سعودي استفاد من هذا البرنامج الدعمي، وذلك في أكثر من 90 ألف منشأة بالقطاع الخاص، إذ جرى صرف مبلغ قيمته نحو 1.22 مليار ريال سعودي، حتى لا يجري فصلهم من العمل وتستمر المؤسسات في القطاع الخاص والمتضررة من الأزمة في صرف الرواتب لهم، والجدير بالذكر أن الملك سلمان قام بتوجيه صرف الدفعات السابقة من تعويضات ساند التعطل عن العمل بأثر رجعي مع تعويض شهر سبتمبر.

خطوات التسجيل في ساند التعطل عن العمل

وننشر من خلال موقعنا، خطوات التسجيل في ساند التعطل عن العمل، من خلال الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتأمينات، وذلك على النحو الآتي:

الدخول إلى موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

كتابة اسم المستخدم.

إدخال كلمة المرور.

اختيار “تقديم طلب الاستحقاق”.

كتابة رقم الآيبان.

النقر على إرسال الطلب.

شروط التقديم في تعويضات نظام ساند

وحدّدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة، شروط التسجيل في ساند التعطل عن العمل، والتي يجب أن تتوفر في المُتقدم للحصول على الدعم، إذ تأتي على النحو الآتي:-