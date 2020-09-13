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عمر شويل - جدة مسابقة حلم، كيفية الاشتراك في مسابقة حلم للفوز ب 3.5 مليون دولار مع مصطفي اغا، يبحث الكثير من الناس في العالم العربي كلة عن كيفية الاشتراك في مسابقة حلم للفوز والتي لأزالت تحقق أحلام الكثير من الناس، منذ أن بدأت في أخر شهر ديسمبر عام 2020، وقد تم الإعلان عنها علي قناة أم بي سي ABC من خلال برنامج صدي البلد، حيث أن مسابقة حلم من أضخم المسابقات الموجودة علي جميع أنحاء الدول العربية وهي الأكثر انتشار، لذلك يبحث عنها الآلاف من الناس وليس في الوطن العربي فقط بل في جميع أنحاء العالم.

إليكم أرقام الاشتراك في مسابقة حلم 20 من جميع الدول العربية للربح ب 100.000 دولار يبحث عنها عشرات الآلاف من المواطنين في جميع دول العربية، باستمرار عن أرقام للمشاركة في مسابقة حلم، بعد أن بدأت المسابقة في تقديم الجوائز النقدية التي يقدمونها للمتسابقين الفائزين، فقد يأمل الجميع من المتسابقين في المسابقة للربح تحالفهم معهم والحصول علي الجائزة.

كيفية الاشتراك في مسابقة حلم

قد انشأ برنامج حلم لكي يحقق أحلام الكثير من الناس حول الوطن العربي، حيث أن برنامج حلم يتميز بنزاهته وبعطاء فرص متساوية للجميع للربح في المسابقة، وسيتم السحب من خلال قناة أم بي سي ABC من خلال برنامج صدي البلد وسوف يتم الاشتراك في المسابقة من خلال إرسال كلمة حلم آو دريم DREM وسنتابع معكم بعض الخطوات للاشتراك في مسابقة حلم والفوز ب 100.00

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يمكنك متابعة الخطوات التالية للاشتراك في مسابقة حلم

المشترك يجب أن يكون عربي الجنسية.

ارسل كلمة دريم أو حلم أو الاتصال علي الرقم ببلدك

سيتم الرد برسالة بها تفاصيل الاشتراك في مسابقة حلم.

ستصلك رسالة تتضمن فيها فرص السحوبات والروابط لتحميل تطبيق حلم.

يمكنك الإجابة عن الأسئلة.

يمكنك الإجابة عن سؤال واحد أيضاً لتفعيل الاشتراك في مسابقة حلم

أول محاولة في الاشتراك مجاناً بعد ذلك لا تصلك رسالة إلا إذا كان يتوفر لديك رصيد.

مع اتباع الخطوات التالية سوف يتم الاشتراك في المسابقة بنجاح

حظر مصطفي اغا أن الفوز سوف يتم عن طريق اتصال هاتفي وليست إرسال رسالة، حيث أن مصطفي اغا حذر أن الرسالة التي ترسل علي الهاتف الخاصة بالاشتراك انه قد فاز ليست صحية.