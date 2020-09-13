نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التواصل مع برنامج سكني للحصول على دعم الوحدات السكنية الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة برنامج سكني يوضح قنوات التواصل للحصول على الحلول السكنية الجديدة التى تقدمها وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية، حيث تتعد وسائل الإتصال بوزارة الإسكان من أجل التسهيل على المواطنين للحصول على الوحدات السكنية المناسبة سواء كانت وحدة سكنية جاهزة أو فلة أو قطعة أرض سكنية او العديد من الخدمات والمزايا التى يقدمها موقع سكنى، طبقاً للشروط والمعايير التى وضعتها الوزارة.

قنوات التواصل مع سكني

الإتصال على الرقم الموحد (199090) والذى قام بالرد على اكثر من 39 ألف إتصال.

الموحد (199090) والذى قام بالرد على اكثر من 39 ألف إتصال. خدمة المستفيدين عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر الذى تفاعل مع أكثر من 6421 ألف تساؤل خلال الأسبوع الماضي حول شراء الوحدات السكنية الجاهزة والأراضي السكنية، والوحدات السكنية تحت الإنشاء.

عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر الذى تفاعل مع أكثر من 6421 ألف تساؤل خلال الأسبوع الماضي حول شراء الوحدات السكنية الجاهزة والأراضي السكنية، والوحدات السكنية تحت الإنشاء. موقع سكني فيما تم التجاوب على الاستفسارات على 8830 إستفسار، فيما سجلت خدمة راسلنا تحدث معى من خلال خدمة العملاء على 2100 اعتراض.

دعم برنامج سكني

يتميز برنامج سكني بالكثير من الخدمات، حيث سجل تطبيق سكني على الهواتف الذكية أكثر من 139 ألف زياره للإستفادة من الخدمات التى يقدمها تطبيق سكني والتى من أهمها التالي: