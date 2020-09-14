نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف علي اجدد القرارات عن رفع القيود علي مغادرة المواطنين للملكة والعودة إليها في المقال التالي

عمر شويل - جدة أطلقت وزارة الداخلية عدة قرارات جديدة، بناءا علي ما قدمته الجهات المختصة بشأن مستجدات محاربة جائحة فيروس كورونا المستجد في المملكة العربية السعودية،واستمرارية تزايد نسب انتشار الوباء في عدة دول والتي يواجه عدد منها موجة اخري من الجائحة، ومما لا شك فيه انه لا يجود حتي الآن مصل أمن وفعال للوقاية من هذا الفيروس بما يكفي لتغطية الجميع قبل نهاية هذا العام، ونتيجة لذلك تشعر المملكة بعدم الطمأنينة علي مواطنيها في الخارج بعدم حصولهم علي رعاية صحية مناسبة، وذلك لضرورة رفع تعليق الرحلات الدولية من المملكة وإليها وفتح منافذ بشكل تدريجي، بما يتيح أمكانية تقيم الوضع خلال الأشهر القادمة، حتي ظهور لقاح للفيروس وزوال المخاطر الصحية .

اجدد القرارات عن رفع القيود

قد صدرت الموافقة الكريمة علي التالي :

أولا :

أن يكون الرفع الكامل للقيود علي مغادرة المواطنين من المملكة والعودة إليها . بعد بداية السنة الميلادية الجديدة 2021 يتم السماح بفتح المنافذ لدخول جميع وسائل النقل من خلال المنافذ البرية والبحرية والجوية . يتم الإعلان عن السماح المذكور أعلاه قبل شهر من تاريخ واحد يناير 2021 . يمكن لوزارة الصحة إذا تطلب الأمر وقتها طلب وضع اشتراطات وقائية وصحية علي المسافرين أثناء السفر، وفي صالات المطارات والمواني .

ثانيا :

استثناء مما ورد في (أولا ) يسمح بما يلي :

وفق ضوابط وشروط معينة يتم السماح لبعض الفئات من المواطنين بالسفر إلي خارج المملكة والعودة إليها، ومنها:

أ_ الموظفون المحكومين _المكلفين بمهمات رسمية _ المدنيون والعسكرين .

ب_ العاملون في المنظمات الإقليمية والدولية وعائلاتهم و مرافقوهم .

ج _ العاملون في الملحقيات السعودية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية .

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د _ العاملون علي وظائف دائمة في منشآت خاصة أو عامة أو غير ربحية ومن لديهم صفات وظيفية في شركات أو مؤسسات تجارية خارج المملكة .

هـ _ السماح للمرضي بالسفر للخارج وخاصة مرضي السرطان والمحتاجون لزراعة الأعضاء بناءا علي التقارير الطبية المقدمة .

ط _ رجال الأعمال التي يتطلب عملهم السفر للخارج لإنهاء أشغالهم الصناعية والتجارية، ومدراء التصدير والمبيعات الذي يتطلب عملهم زيارة عملائهم .

و _ من لديهم حالات إنسانيه،وبخاصة الحالتان الأتيتان :

لم شمل الأسرة للمواطن أو المواطنة مع ذويهم المقيمين خارج السعودية . وفاة الزوجة أو الزوج أو احد الأبوين أو احد الأبناء خارج المملكة .

ثالثا :

تصدر الجهات كل فيما يخصها بيانات توضحية لاجراءات تنفيذ الاستثناءات المذكورة والتي تحتوي علي الضوابط والشروط ذات الصلة .

رابعا :

ستقوم المملكة بالإعلان عن إعادة السماح بأداء العمرة وذلك فيما يتقرر في شأن هذا الإعلان بشكل مستقل في ضوء المستجدات متعلقة بفيروس كورونا .

موعد تنفيذ القرارات

وفى النهاية سيبدأ العمل بتنفيذ ما أشير إليه من أستثناءات وذلك في تمام الساعة السادسة من صباح يوم الثلاثاء 27 محرم 1442 هجرية و15 سبتمبر 2020 ميلادية،ويساهم رفع التعليق مساعدة الفئات المستثناة من المواطنين وغيرهم الدخول إلى المملكة العربية السعودية والخروج منها .