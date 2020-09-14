نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الداخلية بالمملكة والترتيبات تدريجياً وموعد استئناف العمرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تشهد الفترة الأخيرة في المملكة العربية السعودية مختلف القرارات العاجلة بشأن خطة عودة العمرة، خاصة بعد أن صدر تصريح من قبل مصدر مسئول في وزارة الداخلية عبر صفحته الرسمية عبر موقع “تويتر”، ذلك بناء على ما رفعته الجهات المختصة بشأن مستجدات المواجهة مع جائحة فيروس كورونا المستجد بالمملكة العربية السعودية، ومن خلال هذا المقال نوضح موعد استئناف العمرة وتفاصيل عودة الرحلات الدولية.

موعد استئناف العمرة:

أكد المصدر المسئول من قبل وزارة الداخلية أنه من المحتمل في الفترة القادمة أن تزداد معدلات وباء فيروس كورونا المستجد، حيث هناك عدد من الدول التي بدأت معدلات الإصابة وانتشار الوباء فيها في تزايد تدريجي باعتبار أنها تواجه الموجة الثانية من الجائحة، ومن هنا إلا أن يتم الإعلان عن اكتشاف لقاح هذا الوباء الذي يشفي الجميع، سوف يتم وقتها الإعلان عن خطة إعادة السماح بأداء العمرة تدريجياً بناءً على ما يتقرر لاحقاً في هذا الشأن بشكل مستقل في ضوء المستجدات المتعلقة باللائحة.

عودة الرحلات الدولية :

تزداد عمليات البحث الأخيرة في المملكة العربية السعودية حول رحلات العودة من وإلى المملكة، فقد صدرت موافقة ملكية من قبل الملك السعودي “سلمان بن عبد العزيز” حيث يشمل القرار بأن يكون الرفع الكامل للقيود على مغادرة المواطنين للمملكة والعودة إليها والسماح بفتح المنافذ لعبور جميع وسائل النقل عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، وقد نوه في هذا التصريح إلى أنه سيبدأ تنفيذ هذا القرار بعد تاريخ 1 يناير 2021 وفق الإجراءات المتبعة قبل جائحة كورونا المستجد، وقد أشار إلى أنه سيتم الإعلان عن الموعد المحدد لرفع التعليق والسماح المشار إليهما في الفقرة (1) من هذا البند (أولاً) قبل 30 يوماً من تاريخ 1 يناير 2021 ولوزارة الصحة إذا تطلب الأمر حينذاك أن ترفع بطلب وضع اشتراطات صحية وقائية على المسافرين والناقلين أثناء السفر وفي صالات المطارات والموانئ والمحطات، كما تقرر أن يتم رفع التعليق جزئياً: عن رحلات الطيران الدولية من المملكة وإليها وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بما يتيح للفئات المستثناة من مواطنين وغيرهم الدخول إلى المملكة والخروج منها.