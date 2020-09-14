تعرف على موعد صرف معاشات شهر سبتمبر وخطوات تغيير حالة المستفيد

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عمر شويل - جدة تعرف على موعد صرف معاشات شهر سبتمبر،جاءت الكثير من التساؤلات على الصفحة الرسمية التابعة لمؤسسة التقاعد حول موعد سداد واستحقاق معاشات شهر سبتمبر الجاري والذي من المفترض أنه يتم البدء في صرف المستفيدين بالمعاش في اليوم ال23 من كل شهر ميلادي، إلا ان هذا الشهر يوافق يوم ال23 اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية وعليه فقد كانت التساؤلات والتي قامت المؤسسة بالرد عليها خلال منصتها الرسمية الإلكترونية، ولكي تتعرف على موعد صرف معاشات سبتمبر بالمملكة السعودية تابع المقال.

موعد صرف معاشات سبتمبر

جاء الرد من مؤسسة التقاعد أنه سيتم البدء في صرف معاشات الأشخاص المستفيدين فقط خلال شهر سبتمبر يوم ال24 من الشهر بدلا من ال23 من الشهر نفسه، وذلك لأجواء الاحتفال باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

خطوات تغيير حالة المستفيد

من ناحية أخري فقد أوضحت مؤسسة التقاعد بالمملكة عن الخطوات التي تمكن من تغيير حالة المستفيد لمستحق وذلك من خلال القيام بتسجيل الدخول للصفحة الرسمية للمؤسسة، بعدها يتم الضغط على زر تسجيل الدخول، والنقر على تسجيل دخول الافراد، بعدها القيام بإدخال البيانات المطلوبة منك وهي رقم الهوية، وكلمة المرور، والتأكيد بالنقر على الدخول، بعدها تقوم باختيار الطلبات وهي متواجدة في يمين الصفحة.

ومن الجدير ذكره أنه يتم من خلال الصفحة الرسمية الالكترونية لمؤسسة التقاعد الاستفادة بعدد من الخدمات الهامة منها؛ خدمة الاستعلام عن المستفيد المخصص له نصيب من المعاش التقاعدي، والقائم بالصرف عن الشخص المستفيد، وكذلك يمكن من خلال الصفحة الالكترونية للمؤسسة الاستفادة على تلك الخدمات وأكثر أو يمكنك هذا من خلال تسجيل الدخول على طريق النفاذ الوطني.