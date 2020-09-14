نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالخطوات كيفية الاعتراض على المخالفات المرورية إلكترونياً وشروط تقديم الطلب في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية الاعتراض على المخالفات المرورية إلكترونياً تتم من خلال موقع أبشر الإلكتروني الذي يضم عدد كبير من الخدمات التي تخص القطاعات الحكومية، يهدف أبشر إلى تحقيق رؤية المملكة والتطور التكنولوجي مع تطبيق التحول الرقمي في كافة المجالات، ضمن سعي الحكومة السعودية لتوفير أقصى سبل الراحة للمواطنين والمقيمين بالمملكة، وبالنسبة بشأن الاعتراض على المخالفات المرورية إذا كانت غير صحيحة كما تراها، ولكن اولاً كيف تعرف إذا كان عليك مخالفة أم لا؟، فمن خلال خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية أو رقم الطلب عبر أبشر وزارة الداخلية بسهولة جداً، كما أتاحت الوزارة إمكانية الاعتراض في حالة إن كانت المخالفة غير جدية وفق الوثائق التي تقدمها لإثبات ذلك.

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية

طريقة معرفة المخالفات المرورية إذا كانت مسجلة عليك أم لا، فهي بخطوات سهلة على النحو التالي :-

الدخول عبر موقع أبشر.

اختر خدماتي ومنها حدد قطاع المرور.

سجل دخول برقم الهوية وكلمة المرور والرمز المرئي.

ثم اضغط على كلمة عرض، سوف تظهر إذا كان في مخالفات مرورية وتفاصيلها مثل المنطقة ورقم المخالفة والوقت وكافة البيانات عنها.

إذا كانت المخالفة حقيقة فعليك القيام بسداد رسوم المخالفة، أو إذا تراها غير صحيحة فيمكنك تقديم طلب اعتراض.

شروط تقديم طلب الاعتراض على المخالفات المرورية

لا يمكن لأي شخص تقديم اعتراض على المخالفات المرورية إلا بشروط معينة إذا توفرت يمكنك تقديم الطلب بمعايير على النحو التالي:-

لابد من أن تكون أنت على حق في اعتراضك بمعنى، عليك تقديم وثائق ومستندات تثبت الحق لك في الاعتراض على سبيل المثال تم إذا تم تسجيل مخالفة على مركبتك في مدينة جازان في الوقت … وأنت في هذا اليوم وهذا التوقيت كنت في عملك أو ملتزم البيت أو غير ذلك، فيمكنك تقديم مستند من العمل أنك كنت موجود بالفعل أو غيره من الأمور ولكن لابد من تقديم مستند فعلي معتمد لتوثيق كلامك وتأكيد اعتراضك.

النقطة الثانية وهي لا يمكنك الاعتراض على مخالفة قد تم سداد الغرامة حقها من قبل.

الاعتراض متاح لكل مخالفة مرة واحدة فقط.

يجب تقديم طلب اعتراض على المخالفات المرورية وذلك قبل مرور 30 يوماً من تاريخ تحرير المخالفة.

كيفية الاعتراض على المخالفات المرورية إلكترونياً