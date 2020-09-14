نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفئات المسموح لهم بالخروج والعودة للسعودية والفئة المسموح لها بدخول السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة اعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم عن الفئات المسموح لها بالسفر خارج المملكة العربية السعودية والفئات المسموح لها بالدخول اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 27 محرم 1442 والموافق 9 سبتمبر 2020، حيث تم السماح لعدد 9 فئات من المواطنين بالخروج والعودة الى المملكة بالإضافة الى مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وقد تم السماح للأجانب وهم غير السعوديين بالدخول لحاملي تأشيرات العمل وخروج وعودة او الإقامة والزيارة، ونستعرض بالتفصيل هذه الفئات.

الفئات المسموح لها بالسفر في السعودية

الموظف الحكومي والمدنيين والعسكرين المكلفين بمهمات رسمية.

العاملين في القنصليات والمنظمات الإقليمية وعائلاتهم.

العاملين في الوظائف الدائمة في القطاع الخاص والغير ربحي او المنشآت العامة ومن لديهم وظائف في مؤسسات خارج الممكلة.

رجال الأعمال والذين يتطلب عملهم السفر خارج البلاد، ومديري التصدير والتسوق.

المرضى والذين يستلزم علاجهم خارج المملكة، بناء علي التقارير الطبية.

الطلبة المبتعثون في الخارج.

الحالا الإنسانية.

المشاركون في المناسبات الرياضية الرسمية.

المقيمين خارج المملكة ومرافقيهم بما ثبت اقامتهم.

الفئاتت المسموح لها بالدخول الى السعودية من الأجانب

والجدير بالذكر انه يسمح للأجانب من غير المواطنين السعوديين وغير دول مجلس التعاون الخليجي بالدخول الى المملكة العربية السعودية من حاملي التأشيرات التالية:

حاملي تأشيرة خروج وعودة.

حاملي تأشيرة عمل.

حاملي إقامة العمل او الزيارة.

وقد نشرت وزارة الداخلية السعودية هذه الفئات على الصفحة الرسمية الخاصة بها على تويتر كما يلي.