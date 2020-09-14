نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في البرنامج التدريبي لمراجع اعتماد أكاديمي لهيئة التدريس والهدف والفئات المستهدفة ومحاور الجلسات في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التسجيل لمراجع اعتماد أكاديمي ، أعلنت منذ قليل هيئة تقويم التعليم والتدريب، عن فتح التسجيل في البرنامج التدريبي لمراجعة اعتماد أكاديمي المتعلق بأعضاء هيئة التدريس بالمؤسسات التعليمية، وبحسب الهيئة فإنه من المتوقع أن يكون المتدربون قادرون على أداء عملهم في المراجعات الداخلية والخارجية الخاص باعتماد المؤسسات والبرامج الأكاديمية، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على هدف البرنامج وما هي الفئات المستهدفة وما هي محاور الجلسات التدريبية، وهل هو برسوم أم لا، بالإضافة إلى طريقة مراسلة الدعم وغيرها من التفاصيل.

ما هو هدف البرنامج التدريبي

يهدف البرنامج إلى العمل على تنشيط المتدربين وإعطائهم المهارات والمعارف اللازمة، من أجل عملهم مع المراجع الأكاديمية، وذلك بالتناسب مع ظروف الاعتماد الأكاديمي الخاص في هيئة تقويم التعليم والتدريب، وبحسب الهيئة فإن المتدرب سيكون جاهزا للعمل في هذا المجال، وهو مجال المراجعة الداخلية في الجامعة أو حتى المراجعة الخارجية المعتمد في مؤسسات البرامج الأكاديمية.

ما هي الفئات التي يستهدفها البرنامج التدريبي وما هي الشروط التي تضعها الهيئة

يشمل العاملين في مجال الجودة الخاص بالجامعات من أعضاء التدريس، الذين تحققت فيهم بعض الشروط التي حددتها الهيئة وهي على الشكل التالي:

يجب أن يكون أستاذاً مشاركاً أو أن يكون قد ظل سنتين متتاليتين برتبة أستاذ مساعد أو أكثر

يشترط أيضا أن يكون قد حصل على شهادة في برنامج ممارس جودة أكاديمية، أو برنامج ضمان الجودة أو مؤشرات الأداء والمقارنة المرجعية، أو حتى برنامج إعداد تقرير الدراسة الذاتية، أو قياس مخرجات التعليم

يشترط أن يكون قد عمل في هذا المجال مجال الجودة لفترة تتجاوز السنة

يجب على المستفيد من البرنامج أن يكون لديه الرغبة الكاملة والالتزام التام في المشاركة مع الهيئة

أن يكون حقق الحد الأدنى من درجة الاختبار والمستخدمة في المقابلة الشخصية والدخول

يشترط أن يقبل بمشاركته على أن يكون وصفه ملاحظاً في عملية التقويم والتي تقوم بها الهيئة.

تعرف على محاور الجلسات التدريبية ومراجعة الاعتماد الأكاديمي

مفهوم المراجع الأكاديمية وما هو الهدف منها ظروف ومعايير الاعتماد البرامجي والمؤسسي الاستنتاجات والعمل على إعداد التوصيات إجراءات التقويم الأكاديمي ومراحله مفاهيم وأسس التقويم الأخلاقيات المتعلقة بالمراجعين والمقيمين إعداد تقارير المراجعة العمل على تقييم تقرير الدراسة الذاتية ومؤشرات الأداء وكذلك الأدلة العمل على فحص الأدلة والشواهد، والمقابلات والاجتماعات.

رابط التسجيل لمراجع اعتماد أكاديمي وبعض التفاصيل الأخرى عن بيان هيئة تقويم التعليم والتدريب

يمكن التسجيل في البرنامج التدريبي، من خلال موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب في أي وقت، من جهة أخرى ستكون الدورة التدريبية “مراجعة الاعتماد الأكاديمي” برسوم وفيما يخص الجدول التفصيلي، فقد أوضحت الهيئة أنه سيتم إرسال مواعيد الجلسات التدريبية عبر البريد الإلكتروني، ويمكن الاستفسار من خلال بريد الاستفسارات في هيئة تقويم التعليم والتدريب [email protected]