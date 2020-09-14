نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المساعدة المقطوعة 1442هـ : رابط مقطوعة الضمان الاجتماعي برقم الهوية الوطنية في المقال التالي

عمر شويل - جدة المساعدة المقطوعة 1442هـ ، من أهم برامج وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، التي تقدم خدماتها للمواطن السعودي محدود الدخل، وأصحاب معاش الضمان الاجتماعي، وكذلك تقدم مقطوعة الضمان الاجتماعي خدماتها للسيدات الأرامل، والمطلقات، وأصحاب الاحتياجات الخاصة الذين لا يستطيعون العمل، والشيوخ والعجزة من كبار السن، وتساهم المساعدات المقطوعة المواطنين، على تلبية احتياجاتهم اليومية، وسوف نقوم من خلال موقع ثقفني بشرح شروط الحصول على المساعدة المقطوعة، رابط التسجيل والاستعلام عن أسماء المستفيدين من المساعدات المقطوعة.

شروط الحصول على المساعدة المقطوعة 1442هـ

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عدة شروط للحصول على الإعانات المقطوعة وهذه الشروط تتمثل في الآتي:-

أن يكون المتقدم للحصول على المساعدات المقطوعة سعودي الجنسية، أو سعودية متزوجة من غير سعودي، والأبناء من زوج غير سعودي. لا يقل عمر الشخص المتقدم للحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي السعودي عن 35 عاماً. لا يكون لدى المتقدم أي أراضي زراعية أو أملاك. لا يكون لدى المتقدم للحصول على الإعانات المقطوعة أي سجلات تجارية. لا يتخطى راتب المواطن السعودي المتقدم للمساعدات المقطوعة الحد المانع للصرف. يتم منح مقطوعة الضمان الاجتماعي للأسر السعودية محدودة الدخل. أن يكون المتقدم للحصول على المقطوعة من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي. يتم منح المساعدة المقطوعة 1442هـ للمواطنين السعوديين الغير متزوجين، ولا يتخطى راتبهم الشهري 3000 ريال سعودي، وتمنح للمواطنين السعوديين الذين لا تتجاوز وراتبهم الشهرية 8640 ريال سعودي، ويتم تحديد القيمة النقدية من خلال تحديد عدد أفراد الأسرة. يستطيع أي مواطن سعودي أن يحصل على المساعدات المقطوعة مرة كل عام، إذا كان من مستفيدي معاش الضمان الاجتماعي، وليس لديه أي دخل ثابت أخر ثابت، ويتم استثناء الارامل والمطلقات من هذا الشرط. كل مواطن سعودي له الحق في الحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي مرة كل عامين، إذا كان من مستفيدي معاش الضمان الاجتماعي، ولديه دخل أخر غير معاش الضمان، بشرط ألا يتجاوز الحد المانع لصرف المساعدة المقطوعة. تصرف مساعدة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حسب أولوية التقديم عليها، حيث يتم وضع المتقدم على قوائم انتظار المساعدات المقطوعة، ويتم وضع المبالغ التي يستحقها مستفيدي الضمان الاجتماعي، في الحسابات البنكية للمستفيدين. الحد الأقصى للمساعدات المقطوعة السعودية 30 ألف ريال سعودي، ويتم تحديد القيمة التي يحصل عليها أي متقدم، عن طريق تحديد الدخل الشهري الذي يحصل عليه المتقدم، وتحديد عدد أفراد الأسرة، حيث يتم قسمة الدخل الشهري للمتقدم على عدد أفراد الأسرة، بعد ذلك يتم تحديد المبلغ المالي الذي يحصل عليه المستفيد من مساعدات وزارة الموارد البشرية السعودية.

خطوات التقديم على مقطوعة وزارة الموارد البشرية

قامت وزارة الموارد البشرية، بتحديد الخطوات التي من خلالها يستطيع أي مواطن التقديم على مقطوعة الضمان الاجتماعي وهى كالآتي:-

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القيام بإعداد اسم مستخدم جديد في برنامج المساعدة المقطوعة 1442هـ .

. تسجيل رقم الهوية الوطنية.

تسجيل تاريخ الميلاد.

تسجيل رقم الموبايل المحمول مع تأكيده مرة أخرى.

تسجيل الرقم السري وتأكيده.

كتابة رمز التحقق الشخصي.

الضغط على كلمة تعهد الموجودة بأسفل الصفحة، ثم الضغط على أيقونة تسجيل.

تسجيل الرمز الذي يتم إرساله على الهاتف المحمول وتأكيده.

سوف تظهر بعد ذلك كافة البيانات.

القيام بتسجيل كل الأماكن الفارغة في الطلب الحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي .

. القيام بتسجيل الاسم بالكامل، والدخل الشهري، والسكن، والجنس، والوظيفة، والحالة التعليمية، ومقدرة المتقدم على العمل، والسن.

تسجيل بيانات السكن بشكل واضح وتفصيلي، وتسجيل العنوان البريدي، والمدينة، والحي، والشارع، وتسجيل الهاتف، وجميع وسائل التواصل، والبريد الإلكتروني، وتسجيل رقم تليفون آخر إن وجد.

المستحقون للمساعدات المقطوعة

حدد وزارة الموارد البشرية والتنمية والاجتماعية، المواطنين السعوديين الذين يستحقون المساعدة المقطوعة 1442هـ وهم كالآتي:-

أصحاب معاش الضمان الاجتماعي. المواطنين السعوديين محدودي الدخل، وليس لديهم مصدر دخل آخر. المواطنات السعوديات المطلقات وليس لديهن مصدر رزق. المواطنات السعوديات المهجورات، ولا يعرفن أماكن تواجد أزواجهن، وليس لديهن دخل ثابت غير معاش الضمان.

ينتظر كثير من المواطن السعوديين الذين قاموا بالتقديم على المساعدة المقطوعة 1442هــ، موعد إيداع مساعدات الضمان الاجتماعي لشهر محرم 1442هـ، في الحسابات البنكية الخاصة بهم، وسوف نقوم من خلال موقع ثقفني الإخباري بمتابعة كل جديد عن مقطوعة الضمان الاجتماعي، وموعد إيداعها في حسابات المواطنين البنكية.

ينتظر المواطنين السعوديين المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي، موعد إيداع معاشات شهر محرم 1442هـ في حساباتهم البنكية، وتشمل ايداع قيمة البرامج المساندة، والتي تشتمل على مساعدات من أجل الغذاء، ومساعدات تسديد جزء من فواتير الكهرباء، ومساعدات من أجل غلاء المعيشة، حيث يعتمد كثير من المواطنين السعوديين على هذه المساعدات في تلبية احتياجاتهم الضرورية اليومية.