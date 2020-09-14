نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التمويل الشخصي من منصة سلفة بدون تحويل راتب في اقل من 15 دقيقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة سلفة ، هي أول منصة سعودية تعمل في مجال الأوراق المالية، وتقدم التمويل الشخصي السريع في أقل من 15 دقيقة، وكان الهدف الرئيسي من إنشاء منصة سلفة الإلكترونية السعودية، هو تقديم التمويل الفوري السريع للمواطنين السعوديين، الذين يتعرضون لمشاكل مالية مفاجئة أو طارئة، ويستطيع أي شخص الحصول على تمويل منصة سلفة، لتسديد ديون علية، أو تسديد مصاريف الدراسة لأبنائه، أو عمل إصلاحات بالمنزل، وقرض سلفة لا يحتاج من العميل الذهاب إلى مقر سلفة للحصول على التمويل، ولكن يستطيع أي مواطن سعودي الحصول علية في أي مكان بالمملكة، سواء كان موجود بالمنزل، أو المكتب، أو في المدينة، أو القرية، أو أي منطقة داخل المملكة العربية السعودية، وسوف نقوم بشرح شروط الحصول على قرض منصة سلفة من خلال موقع ثقفني الإخباري، ويستطيع أي مواطن الحصول على التمويل من خلال رابط منصة سلفة الإلكترونية السعودية. شروط الحصول على التمويل الشخصي من منصة سلفة لا يقل عمر الشخص الذي يرغب في الحصول على التمويل الشخصي عن 18 عاماً. لا يقل الدخل الشهري للمتقدم على تمويل سلفة عن 3000 ريال سعودي. قرض سلفة لا يحتاج إلى تحويل راتب العميل. لا تقل مدة شغل الوظيفة للعميل عن 6 أشهر. مزايا التمويل الشخصي من منصة سلفة قرض منصة سلفة يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. فترات تسديد تمويل سلفة سهلة ومجدولة، ويستطيع أي عميل أن يقوم بجدولة القرض وفق إمكانياته الشخصية.

سهلة ومجدولة، ويستطيع أي عميل أن يقوم بجدولة القرض وفق إمكانياته الشخصية. هامش ربح قروض منصة سلفة تنافسية.

تنافسية. تقوم سلفة بإيداع قيمة التمويل الشخصي سريعاً وفوراً في حساب العميل البنكي. طريقة الحصول على القرض نقوم بتحديد قيمة التمويل الشخصي من منصة سلفة، ثم نحدد الفترة التي نستطيع من خلالها تسديد القرض الشخصي، بحيث لا يؤثر على مركزنا المالي، ويؤدي إلى تعثر عملية السداد. نقوم بملأ البيانات المطلوبة، البيانات الشخصية، والحالة المالية، وبيانات الوظيفة، ويكون التمويل أسرع عندما تكون البيانات مكتملة وصحيحة. بعد التأكد من اكتمال البيانات المطلوبة وصحتها، يتم إيداع قيمة التمويل في حساب العميل البنكي، ويتم السداد من تاريخ نزول أول راتب للعميل.

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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر رابط التمويل الشخصي من منصة سلفة بدون تحويل راتب في اقل من 15 دقيقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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